Картофель — это не просто обычный гарнир, а настоящий кладезь пользы. Однако в современном ритме жизни нам часто жалко тратить полчаса только на то, чтобы дождаться его готовности. К счастью, этот процесс можно легко ускорить с помощью нескольких хитроумных кулинарных приёмов, рассказывает Onet.

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Как быстро сварить картошку?

Главный секрет сверхбыстрого приготовления заключается в обычном сливочном масле. Если бросить в кастрюлю небольшой кусочек (около 5 – 10 граммов) сразу после закипания, на поверхности воды образуется тонкая жировая пленка. Она удержит тепло внутри, благодаря чему картофель размягчится гораздо быстрее, а сама вода гарантированно не выплеснется на плиту.

Сварить картофель можно очень быстро / Фото Pixabay

Чтобы максимально сэкономить время, нарежьте клубни мельче и заливайте их не холодной водой, а сразу кипятком – это еще и поможет сохранить максимум витаминов.

Также идеальный результат напрямую зависит от правильного выбора сорта по содержанию крахмала. Например, универсальный тип B, к которому относятся такие сорта, как "Ирис", "Санте" и "Ирга", прекрасно держит форму во время термической обработки, остаётся в меру плотным и не рассыпается в кашу, поэтому он идеально подходит для приготовления супов, салатов или запеканок.

А вот крахмалистый тип C, представленный сортами "Тайфун", "Ибис", "Бриза" и "Густав", во время варки становится рыхлым и мучнистым, что делает его лучшим выбором, если вы планируете приготовить воздушное, нежное и кремообразное пюре.