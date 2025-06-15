Смак італійського літа: як приготувати справжнє лімончелло на власній кухні

Лімончелло – один з улюблених алкогольних напоїв італійців. І приготувати його в себе вдома не складе жодних труднощів!

Лімончелло дарує неймовірну смакову гамму, але водночас вкрай просте у приготуванні. Як легко приготувати його вдома та тішити коло друзів – розповість 24 Канал з посиланням на інстаграм tsukatnata. Цікаво 500 грамів полуниці – і торт готовий: в цей рецепт закохуються усі господині Рецепт лімончелло Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 5 Інгредієнти:

– 6 лимонів;

– 0,5 літра горілки;

– 0,5 кілограма цукру. Приготування: Натріть цедру з лимонів і перекладіть її у скляну банку. Залийте горілкою.

Поставте настоюватися на 3 дні в тепле місце, щоб цедра віддала аромат.

Потім вичавте з лимонів сік, додайте до нього цукор і підігрійте, помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться. Не допускайте закипання.

Процідіть отриманий сироп і з’єднайте його з настоянкою на горілці.

Перед подачею охолодіть – саме так лімончелло найсмачніше. Смачного! Смачні традиції: готуємо полтавські галушки з грибами.