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15 червня, 23:40
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Смак італійського літа: як приготувати справжнє лімончелло на власній кухні

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Лімончелло – популярний італійський алкогольний напій, який легко приготувати вдома.
  • Інгредієнти: 6 лимонів, 0,5 літра горілки, 0,5 кілограма цукру.

Лімончелло – один з улюблених алкогольних напоїв італійців. І приготувати його в себе вдома не складе жодних труднощів!

Лімончелло дарує неймовірну смакову гамму, але водночас вкрай просте у приготуванні. Як легко приготувати його вдома та тішити коло друзів – розповість 24 Канал з посиланням на інстаграм tsukatnata. 

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Рецепт лімончелло 

  • Час: 30 хвилин 
  • Порцій: 5

Інгредієнти:
– 6 лимонів;
– 0,5 літра горілки;
– 0,5 кілограма цукру.

Приготування

  1. Натріть цедру з лимонів і перекладіть її у скляну банку. Залийте горілкою.
     
  2. Поставте настоюватися на 3 дні в тепле місце, щоб цедра віддала аромат.
     
  3. Потім вичавте з лимонів сік, додайте до нього цукор і підігрійте, помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться. Не допускайте закипання.
     
  4. Процідіть отриманий сироп і з’єднайте його з настоянкою на горілці.
     
  5. Перед подачею охолодіть – саме так лімончелло найсмачніше. 

Смачного!

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