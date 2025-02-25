Так снідали предки: як швидко приготувати ліниві вареники і як страва називалася раніше

Смачний та поживний сніданок стане запорукою вдалого дня. Це знали і наші предки, тому розпочинали день особливими наїдками.

Є повір'я, що ліниві вареники придумали жінки на Січ. Їхні чоловіки обожнювали вареники, але на їх приготування не завжди був час, тож господині придумали замішувати усе разом. 24 Канал пропонує скористатися найпростішим рецептом лінивих вареників з TikTok pollicooking.

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Рецепт швидких лінивих вареників

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів коров'ячого сиру;

– 1 яйце;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 2 чайні ложки цукру;

– 6 столових ложок борошна.

Приготування:

У мисці змішайте кисломолочний сир, звичайний цукор, ванільний цукор і яйце. Розімніть усе виделкою до однорідної маси. Додайте борошно і спочатку перемішайте ложкою, а потім вологими руками. Присипте робочу поверхню борошном, сформуйте з тіста ковбаску і наріжте її на маленькі шматочки. Доведіть воду в каструлі до кипіння, зменшіть вогонь і опустіть вареники. Варіть їх до тих пір, поки вони не спливуть на поверхню.

Смачного!

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