Якщо у вашому морозильнику є заморожені ягоди, то додати їх до тіста буде дуже доречним. Коли у вас виникне потреба приготувати щось смачненьке з простих інгредієнтів, а часу залишиться обмаль, 24 Канал радить пригадати цей рецепт від порталу "На пенсії".

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Рецепт швидкого пирога "12 ложок"

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 12 столових ложок рослинної олії;
– 12 столових ложок молока;
– 12 столових ложок цукру;
– 12 столових ложок борошна;
– чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі.

Приготування:

  1. У глибокій мисці змішайте яйця, олію та молоко, потім додайте цукор і дрібку солі. Збийте все віночком. Яйця та молоко повинні бути кімнатної температури.
  2. Змішайте борошно з розпушувачем і обережно додайте до рідкої маси. Перемішайте до одержання тіста середньої консистенції.
  3. Підготуйте форму для випікання, змастивши її вершковим маслом і посипавши манкою.
  4. Обережно вилийте тісто у форму і випікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів.
  5. Після завершення випікання вимкніть духовку та залиште пиріг настоятися ще 10 хвилин у закритій духовці.
  6. Готовий пиріг прикрасьте цукровою пудрою.

Смачного!

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