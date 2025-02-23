Це тістечко з першого ж шматочка увійде в перелік ваших улюбленців. Шоколадний бісквіт, вершковий крем із медовими нотками та хрустка глазур – це поєднання просто ідеальне, розповідає 24 Канал з посиланням на Kanapulka.

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Рецепт тістечка "Кіндер Пінгві"

Час : 1 година 50 хвилин

: 1 година 50 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 260 грамів шматочків темного шоколаду;

– 2 яйця;

– 9 грамів ванільного цукру;

– 1/4 чайної ложки солі;

– 30 грамів цукру;

– 30 грамів борошна;

– 20 грамів какао-порошку;

– 185 мілілітрів вершків;

– 1 чайна ложка згущувача для вершків;

– 1 желатиновий лист;

– 200 грамів маскарпоне;

– 40 грамів цукрової пудри;

– 1/2 чайної ложки ванільного екстракту;

– 20 грамів кокосової олії.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Розділіть білки та жовтки у різні миски. Збийте білки з ванільним цукром і сіллю до стійких піків. В іншій мисці збийте жовтки з цукром до пишної маси, це займе приблизно 2 хвилини. Просійте борошно і какао, додайте їх до жовтків і акуратно вмішайте білки. Викладіть тісто на силіконовий килимок або пергамент, розрівняйте і випікайте 5 хвилин. Залиште до повного охолодження. Тепер вершковий шар. Відкладіть 1/5 частину вершків, а решту збийте із загусником до щільних піків і поставте в холодильник. Замочіть желатиновий лист у холодній воді. Нагрійте вершки у сотейнику на середньому вогні, додайте желатин і розмішайте до повного розчинення. Зніміть з вогню. В окремій мисці збийте маскарпоне з цукровою пудрою і ванільним екстрактом. Влийте вершково-желатинову суміш і обережно перемішайте, потім додайте охолоджені збиті вершки. Складаємо тістечко. Форму для кексу застеліть харчовою плівкою, викладіть перший шар бісквіта. Викладіть половину крему, розрівняйте і приберіть у холодильник. Готуємо шоколадний шар. Наріжте 60 грамів шоколаду та помістіть у миску. Нагрійте залишені вершки і залийте ними шоколад, перемішайте до однорідної маси. Охолодіть протягом 10 хвилин. Дістаньте форму з тістечком із холодильника, нанесіть тонкий шар шоколадної глазурі на крем і знову охолодіть 30 хвилин. Викладіть залишок крему на шоколадний шар, накрийте другим бісквітним коржем і охолодіть ще 60 хвилин. Вийміть тістечко з форми, зніміть плівку і наріжте на батончики. Розтопіть залишок шоколаду на водяній бані, додайте кокосову олію і перемішайте. Охолодіть протягом 10 хвилин. Занурте кожне тістечко в глазур або рівномірно покрийте ложкою. Охолодіть протягом 2 годин або залиште на ніч.

Смачного!

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