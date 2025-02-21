Ці батончики так подобаються дітям та дорослим, що не варто розраховувати, що вони надовго затримаються у холодильнику. 24 Канал пропонує обов'язково за нагоди скористатися рецептом від кулінарного чарівника Ектора, яким він поділився у своєму інстаграмі.
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Рецепт малинових батончиків
- Час: 20 хвилин + час на застигання
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 190 грамів замороженої малини;
– 140 грамів кокосової стружки;
– 2 столові ложки меду;
– 200 грамів чорного шоколаду.
Приготування:
- У чаші блендера змішайте малину, кокосову стружку і мед. Перебийте до отримання однорідної маси.
- Викладіть масу у форму, застелену пергаментом.
- Заморозьте на 2 – 3 години.
- Після заморожування наріжте на порційні шматочки.
- Покрийте кожен батончик розтопленим чорним шоколадом.
Смачного!
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