Эти батончики так нравятся детям и взрослым, что не стоит рассчитывать, что они надолго задержатся в холодильнике. 24 Канал предлагает обязательно при случае воспользоваться рецептом от кулинарного волшебника Эктора, которым он поделился в своем инстаграме.

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Рецепт малиновых батончиков

Время : 20 минут + время на застывание

: 20 минут + время на застывание Порций: 4

Ингредиенты:

– 190 граммов замороженной малины;

– 140 граммов кокосовой стружки;

– 2 столовые ложки меда;

– 200 граммов черного шоколада.

Приготовление:

В чаше блендера смешайте малину, кокосовую стружку и мед. Перебейте до получения однородной массы. Выложите массу в форму, застеленную пергаментом. Заморозьте на 2 – 3 часа. После замораживания нарежьте на порционные кусочки. Покройте каждый батончик растопленным черным шоколадом.

Приятного аппетита!

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