Эти батончики так нравятся детям и взрослым, что не стоит рассчитывать, что они надолго задержатся в холодильнике. 24 Канал предлагает обязательно при случае воспользоваться рецептом от кулинарного волшебника Эктора, которым он поделился в своем инстаграме.
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Рецепт малиновых батончиков
- Время: 20 минут + время на застывание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 190 граммов замороженной малины;
– 140 граммов кокосовой стружки;
– 2 столовые ложки меда;
– 200 граммов черного шоколада.
Приготовление:
- В чаше блендера смешайте малину, кокосовую стружку и мед. Перебейте до получения однородной массы.
- Выложите массу в форму, застеленную пергаментом.
- Заморозьте на 2 – 3 часа.
- После замораживания нарежьте на порционные кусочки.
- Покройте каждый батончик растопленным черным шоколадом.
Приятного аппетита!
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