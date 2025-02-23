Это пирожное с первого же кусочка войдет в перечень ваших любимчиков. Шоколадный бисквит, сливочный крем с медовыми нотками и хрустящая глазурь – это сочетание просто идеальное, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Kanapulka.

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Рецепт пирожного "Киндер Пингви"

Время : 1 час 50 минут

: 1 час 50 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 260 граммов кусочков темного шоколада;

– 2 яйца;

– 9 граммов ванильного сахара;

– 1/4 чайной ложки соли;

– 30 граммов сахара;

– 30 граммов муки;

– 20 граммов какао-порошка;

– 185 миллилитров сливок;

– 1 чайная ложка загустителя для сливок;

– 1 желатиновый лист;

– 200 граммов маскарпоне;

– 40 граммов сахарной пудры;

– 1/2 чайной ложки ванильного экстракта;

– 20 граммов кокосового масла.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Разделите белки и желтки в разные миски. Взбейте белки с ванильным сахаром и солью до устойчивых пиков. В другой миске взбейте желтки с сахаром до пышной массы, это займет примерно 2 минуты. Просейте муку и какао, добавьте их к желткам и аккуратно вмешайте белки. Выложите тесто на силиконовый коврик или пергамент, разровняйте и выпекайте 5 минут. Оставьте до полного остывания. Теперь сливочный слой. Отложите 1/5 часть сливок, а остальные взбейте с загустителем до плотных пиков и поставьте в холодильник. Замочите желатиновый лист в холодной воде. Нагрейте сливки в сотейнике на среднем огне, добавьте желатин и размешайте до полного растворения. Снимите с огня. В отдельной миске взбейте маскарпоне с сахарной пудрой и ванильным экстрактом. Влейте сливочно-желатиновую смесь и осторожно перемешайте, затем добавьте охлажденные взбитые сливки. Складываем пирожное. Форму для кекса застелите пищевой пленкой, выложите первый слой бисквита. Выложите половину крема, разровняйте и уберите в холодильник. Готовим шоколадный слой. Нарежьте 60 граммов шоколада и поместите в миску. Нагрейте оставшиеся сливки и залейте ими шоколад, перемешайте до однородной массы. Охладите в течение 10 минут. Достаньте форму с пирожным из холодильника, нанесите тонкий слой шоколадной глазури на крем и снова охладите 30 минут. Выложите остаток крема на шоколадный слой, накройте вторым бисквитным коржом и охладите еще 60 минут. Выньте пирожное из формы, снимите пленку и нарежьте на батончики. Растопите остаток шоколада на водяной бане, добавьте кокосовое масло и перемешайте. Охладите в течение 10 минут. Окуните каждое пирожное в глазурь или равномерно покройте ложкой. Охладите в течение 2 часов или оставьте на ночь.

Приятного аппетита!

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