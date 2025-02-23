Это пирожное с первого же кусочка войдет в перечень ваших любимчиков. Шоколадный бисквит, сливочный крем с медовыми нотками и хрустящая глазурь – это сочетание просто идеальное, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Kanapulka.
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Рецепт пирожного "Киндер Пингви"
- Время: 1 час 50 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 260 граммов кусочков темного шоколада;
– 2 яйца;
– 9 граммов ванильного сахара;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 30 граммов сахара;
– 30 граммов муки;
– 20 граммов какао-порошка;
– 185 миллилитров сливок;
– 1 чайная ложка загустителя для сливок;
– 1 желатиновый лист;
– 200 граммов маскарпоне;
– 40 граммов сахарной пудры;
– 1/2 чайной ложки ванильного экстракта;
– 20 граммов кокосового масла.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Разделите белки и желтки в разные миски.
- Взбейте белки с ванильным сахаром и солью до устойчивых пиков. В другой миске взбейте желтки с сахаром до пышной массы, это займет примерно 2 минуты.
- Просейте муку и какао, добавьте их к желткам и аккуратно вмешайте белки. Выложите тесто на силиконовый коврик или пергамент, разровняйте и выпекайте 5 минут. Оставьте до полного остывания.
- Теперь сливочный слой. Отложите 1/5 часть сливок, а остальные взбейте с загустителем до плотных пиков и поставьте в холодильник. Замочите желатиновый лист в холодной воде. Нагрейте сливки в сотейнике на среднем огне, добавьте желатин и размешайте до полного растворения. Снимите с огня.
- В отдельной миске взбейте маскарпоне с сахарной пудрой и ванильным экстрактом. Влейте сливочно-желатиновую смесь и осторожно перемешайте, затем добавьте охлажденные взбитые сливки.
- Складываем пирожное. Форму для кекса застелите пищевой пленкой, выложите первый слой бисквита. Выложите половину крема, разровняйте и уберите в холодильник.
- Готовим шоколадный слой. Нарежьте 60 граммов шоколада и поместите в миску. Нагрейте оставшиеся сливки и залейте ими шоколад, перемешайте до однородной массы. Охладите в течение 10 минут.
- Достаньте форму с пирожным из холодильника, нанесите тонкий слой шоколадной глазури на крем и снова охладите 30 минут.
- Выложите остаток крема на шоколадный слой, накройте вторым бисквитным коржом и охладите еще 60 минут.
- Выньте пирожное из формы, снимите пленку и нарежьте на батончики.
- Растопите остаток шоколада на водяной бане, добавьте кокосовое масло и перемешайте. Охладите в течение 10 минут. Окуните каждое пирожное в глазурь или равномерно покройте ложкой. Охладите в течение 2 часов или оставьте на ночь.
Приятного аппетита!
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