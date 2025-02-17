Так смакує сама любов: готуємо мандариновий пиріг за рецептом пані Стефи

Останні дні зими – чудова нагода насолодитися смаком сезонних фруктів. Спробуйте цей мандариновий пиріг і пориньте у дійсно казкове задоволення.

У цьому десерті замість мандаринів можна використати і апельсини – якість фінального результату від цього не зменшиться. Пористий десерт з цитрусовими нотками підкорює серце навіть тих, хто не дуже полюбляє солодке, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "пані Стефа".

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Рецепт сефардського мандаринового пирога

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів мандаринок Клементина;

– 6 яєць;

– 170 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 200 грамів мигдалевого борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 2 столові ложки доброї оливкової олії;

для крему:

– 250 грамів крем-сиру;

– 80 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Мандарини залийте водою і варіть дві години. Потім охолодіть, розріжте, видаліть хвостики і кісточки, якщо є, і збийте до однорідної маси. Додайте сік і цедру половини лимона. Яйця збийте з цукром і ванільним цукром. Додайте мандаринове пюре, сік і цедру половини лимона, мигдалеве борошно, розпушувач і оливкову олію, знову добре збийте. Вилийте у нероз’ємну круглу форму (або вистеліть роз’ємну форму пергаментом). Випікайте при 170 градусах приблизно годину, поки не зарум’яниться і паличка не вийде сухою. Для крему збийте крем-сир з цукровою пудрою, додайте цедру і сік половини лимона. Поки пиріг печеться і охолоджується, тримайте крем у холодильнику. Прикрасьте пиріг шматочками мандаринів, цедрою лайма або будь-яким іншим способом, який вам подобається. Прикрашайте пиріг тільки після повного охолодження, щоб крем не розтікся. Але навіть без крему пиріг чудовий!

Смачного!

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