Поєднання шоколаду та фісташок створює унікальну смакову гармонію, за яку ми так любимо десерти. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу Moje gotowanie та приготувати дубайський тірамісу, який зробить з вас справжню зірку кулінарії.
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Рецепт дубайського тірамісу
- Час:
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 грамів тіста катаїфі (300 – основа, 100 – прикраса);
– 2 банки фісташкового крему (по 200 грамів);
– 2 упаковки маскарпоне (по 250 грамів);
– 1 маленькі вершки 36%;
– 1 білий шоколад;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– фісташки для посипання;
шоколадна глазур:
– чорний шоколад;
– 100 мілілітрів вершків 30%.
Приготування:
- Розріжте тісто катаїфі на шматочки довжиною 4 – 5 сантиметрів.
- Викладіть нарізане тісто на суху сковорідку і обсмажуйте, постійно помішуючи, до золотистого кольору.
- Додайте фісташковий крем і ретельно перемішайте до отримання однорідної маси.
- Розділіть масу на 4 частини. Відкладіть 1/3 для прикраси торта.
- Викладіть решту маси на застелену пергаментом форму для випікання. Ретельно утрамбуйте і розрівняйте. Поставте в холодильник мінімум на 30 хвилин.
- Приготуйте сирний крем з маскарпоне: розтопіть білий шоколад у мікрохвильовій печі або на водяній бані та залиште остигати.
- Змішайте маскарпоне, вершки і 2 столові ложки цукрової пудри. Додайте розтоплений шоколад і перемішайте до отримання однорідної маси.
- Викладіть крем на основу з тіста катаїфі та фісташкового крему. Розрівняйте та поставте в холодильник мінімум на 2 години.
- Приготуйте шоколадну глазур: у каструлю з товстим дном вилийте вершки, додайте подрібнений шоколад. Нагрівайте, постійно помішуючи, до утворення однорідної маси без грудочок.
- Злегка остиглий шоколадний крем вилийте на корж і рівномірно розподіліть по поверхні. Викладіть залишки тіста катаїфі з фісташковим кремом по колу, центр прикрасьте фісташковим кремом і посипте подрібненими фісташками.
- Поставте десерт у холодильник, щоб він добре застигнув.
Смачного!
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