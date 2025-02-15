Поєднання шоколаду та фісташок створює унікальну смакову гармонію, за яку ми так любимо десерти. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу Moje gotowanie та приготувати дубайський тірамісу, який зробить з вас справжню зірку кулінарії.

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Рецепт дубайського тірамісу

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: Порцій: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів тіста катаїфі (300 – основа, 100 – прикраса);

– 2 банки фісташкового крему (по 200 грамів);

– 2 упаковки маскарпоне (по 250 грамів);

– 1 маленькі вершки 36%;

– 1 білий шоколад;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– фісташки для посипання;

шоколадна глазур:

– чорний шоколад;

– 100 мілілітрів вершків 30%.

Приготування:

Розріжте тісто катаїфі на шматочки довжиною 4 – 5 сантиметрів. Викладіть нарізане тісто на суху сковорідку і обсмажуйте, постійно помішуючи, до золотистого кольору. Додайте фісташковий крем і ретельно перемішайте до отримання однорідної маси. Розділіть масу на 4 частини. Відкладіть 1/3 для прикраси торта. Викладіть решту маси на застелену пергаментом форму для випікання. Ретельно утрамбуйте і розрівняйте. Поставте в холодильник мінімум на 30 хвилин. Приготуйте сирний крем з маскарпоне: розтопіть білий шоколад у мікрохвильовій печі або на водяній бані та залиште остигати. Змішайте маскарпоне, вершки і 2 столові ложки цукрової пудри. Додайте розтоплений шоколад і перемішайте до отримання однорідної маси. Викладіть крем на основу з тіста катаїфі та фісташкового крему. Розрівняйте та поставте в холодильник мінімум на 2 години. Приготуйте шоколадну глазур: у каструлю з товстим дном вилийте вершки, додайте подрібнений шоколад. Нагрівайте, постійно помішуючи, до утворення однорідної маси без грудочок. Злегка остиглий шоколадний крем вилийте на корж і рівномірно розподіліть по поверхні. Викладіть залишки тіста катаїфі з фісташковим кремом по колу, центр прикрасьте фісташковим кремом і посипте подрібненими фісташками. Поставте десерт у холодильник, щоб він добре застигнув.

Смачного!

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