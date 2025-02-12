Ці булочки готуються без дріжджів, тож не потрібно навіть чекати, коли тісто підніметься. Буквально кілька маніпуляцій – і ви витягатимете з духовки красиву ароматну випічку, передає 24 Канал з посиланням на Prosto Way.

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Рецепт ароматних булочок

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– 2 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– 1 яйце;

– 100 мілілітрів молока;

– 50 грамів вершкового масла;

– кориця або ванільний цукор – за бажанням.

Приготування:

Просійте борошно і змішайте його з розпушувачем, цукром і сіллю. В окремій мисці збийте яйце з молоком і додайте розтоплене вершкове масло. З'єднайте рідкі та сухі інгредієнти, швидко замісіть м'яке тісто. Не вимішуйте його надто довго, лише до об'єднання. За бажанням можна додати в тісто цедру лимона, шоколад або родзинки. Розділіть тісто на 6 – 8 частин, сформуйте булочки і викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте при 180 градусах приблизно 20 хвилин, поки булочки не стануть золотистими.

Смачного!

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