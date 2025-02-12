Ці булочки готуються без дріжджів, тож не потрібно навіть чекати, коли тісто підніметься. Буквально кілька маніпуляцій – і ви витягатимете з духовки красиву ароматну випічку, передає 24 Канал з посиланням на Prosto Way.
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Рецепт ароматних булочок
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів борошна;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 2 столові ложки цукру;
– дрібка солі;
– 1 яйце;
– 100 мілілітрів молока;
– 50 грамів вершкового масла;
– кориця або ванільний цукор – за бажанням.
Приготування:
- Просійте борошно і змішайте його з розпушувачем, цукром і сіллю.
- В окремій мисці збийте яйце з молоком і додайте розтоплене вершкове масло.
- З'єднайте рідкі та сухі інгредієнти, швидко замісіть м'яке тісто. Не вимішуйте його надто довго, лише до об'єднання.
- За бажанням можна додати в тісто цедру лимона, шоколад або родзинки.
- Розділіть тісто на 6 – 8 частин, сформуйте булочки і викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікайте при 180 градусах приблизно 20 хвилин, поки булочки не стануть золотистими.
Смачного!
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