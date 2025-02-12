Эти булочки готовятся без дрожжей, поэтому не нужно даже ждать, когда тесто поднимется. Буквально несколько манипуляций – и вы будете вытаскивать из духовки красивую ароматную выпечку, передает 24 Канал со ссылкой на Prosto Way.

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Рецепт ароматных булочек

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 2 столовые ложки сахара;

– щепотка соли;

– 1 яйцо;

– 100 миллилитров молока;

– 50 граммов сливочного масла;

– корица или ванильный сахар – по желанию.

Приготовление:

Просейте муку и смешайте ее с разрыхлителем, сахаром и солью. В отдельной миске взбейте яйцо с молоком и добавьте растопленное сливочное масло. Соедините жидкие и сухие ингредиенты, быстро замесите мягкое тесто. Не вымешивайте его слишком долго, только до объединения. По желанию можно добавить в тесто цедру лимона, шоколад или изюм. Разделите тесто на 6 – 8 частей, сформируйте булочки и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте при 180 градусах примерно 20 минут, пока булочки не станут золотистыми.

Приятного аппетита!

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