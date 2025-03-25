Ні яєць, ні молока: пісний манник, який смакуватиме краще за торт

Домашня випічка створює особливу атмосферу затишку. І щоб вона опинилася на вашому столі, не обов'язково витрачатися на інгредієнти чи докладати багато зусиль.

Для приготування манника потрібні прості та доступні інгредієнти. В ньому навіть немає яєць та молока, тому він чудово смакуватиме у піст, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії". До теми Швидкий торт – це цілком реально: усі подруги попросять вас навчити його готувати Рецепт манника Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 1 склянка манки;

– 1 склянка цукру;

– 1 склянка борошна;

– 1 склянка води;

– 70 мілілітрів води;

– 10 грамів розпушувача;

– дрібка солі;

– ванільний цукор до смаку;

– фрукти – за бажанням. Приготування: Змішайте в мисці манну крупу, цукор і воду. Добре розмішайте і залиште на 20 хвилин, щоб манка набухла. Додайте сіль, ванільний цукор, масло і знову розмішайте. Додайте просіяне борошно і розпушувач, замісіть тісто. Вилийте тісто у змащену форму. Якщо хочете, покладіть зверху фрукти, наприклад, яблука. Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, близько 1 години. Дайте пирогу трохи охолонути, потім наріжте і подавайте. Смачного! Чи треба мити печериці: що кажуть відомі шефи.