23 березня, 23:50
Ви почнете купувати манку кілограмами: готуємо манники – хтось вважає їх кращими за сирники
Смачний сніданок – запорука вдалого та ефективного дня. І манники гаратують, що ваш день розпочнеться вдало.
Манники з улюбленим варенням мають високі шанси увійти в перелік ваших улюблених сніданків. Готувати їх вкрай просто, тому цим рецептом можна користуватися ледь не щодня, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".
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Рецепт манників
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів води;
– 200 мілілітрів молока;
– 140 грамів манної крупи;
– 30 – 50 грамів вершкового масла;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 2 чайні ложки цукру.
Приготування:
- У каструлю наливаємо молоко та воду, додаємо сіль та цукор, добре перемішуємо та доводимо до кипіння.
- Поволі додаємо манку та варимо густу кашу.
- Знімаємо з вогню та одразу додаємо вершкове масло.
- Робимо красиві коржики на кшталт сирників, можна використовувати спеціальне кільце.
- Обсмажуємо на олії з двох боків до золотистості.
- Подаємо з улюбленим варенням.
Смачного!
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