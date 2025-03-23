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23 березня, 23:50
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Ви почнете купувати манку кілограмами: готуємо манники – хтось вважає їх кращими за сирники

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Смачний сніданок – запорука вдалого та ефективного дня. І манники гаратують, що ваш день розпочнеться вдало.

Манники з улюбленим варенням мають високі шанси увійти в перелік ваших улюблених сніданків. Готувати їх вкрай просто, тому цим рецептом можна користуватися ледь не щодня, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".

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Рецепт манників 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 200 мілілітрів води;
– 200 мілілітрів молока;
– 140 грамів манної крупи;
– 30 – 50 грамів вершкового масла;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 2 чайні ложки цукру. 

Приготування

  1. У каструлю наливаємо молоко та воду, додаємо сіль та цукор, добре перемішуємо та доводимо до кипіння. 
  2. Поволі додаємо манку та варимо густу кашу. 
  3. Знімаємо з вогню та одразу додаємо вершкове масло. 
  4. Робимо красиві коржики на кшталт сирників, можна використовувати спеціальне кільце. 
  5. Обсмажуємо на олії з двох боків до золотистості. 
  6. Подаємо з улюбленим варенням. 

Смачного!

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