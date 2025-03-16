Ще смачніші, ніж у магазині: рецепт улюблених маринованих печериць
Мариновані печериці чудово смакують в поєднанні з будь-якими стравами. А якщо зробити їх самому, то рівень задоволення буде ще вищим.
Маринування печериць займає лічені хвилини та потребує простих інгредієнтів, тож готуйтеся, що вони назавжди увійдуть у ваше кулінарне повсякдення. Вони не будуть зайвими навіть на святковому столі, адже всі їх розхвалюватимуть, інформує 24 Канал з посиланням на Bene Gusto.
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Рецепт маринованих печериць
- Час: 24 години
- Порцій: літрова банка
Інгредієнти:
– 1 кілограм печериць;
– 500 мілілітрів води;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 8 горошин чорного перцю;
– 5 горошин запашного перцю;
– 6 столових ложок яблучного оцту;
– 6 лаврових листочків;
– 2 суцвіття гвоздики;
– 6 зубчиків часнику.
Приготування:
- Спочатку ретельно промиваємо гриби, видаляючи залишки землі. Великі печериці можна розрізати навпіл або на четвертинки, щоб вони краще вбирали маринад. Менші та середні гриби можна залишити цілими.
- Потім гриби складаємо в каструлю, заливаємо холодною водою і відварюємо протягом 15 хвилин. Воду, у якій варилися гриби, потім зливаємо.
- Перекладаємо печериці в скляну банку, яку будемо використовувати для маринування. Щоб правильно вибрати розмір посуду, пам'ятайте, що після відварювання гриби зменшуються в об'ємі, і кілограм шампіньйонів вміститься в літрову банку.
- У окремій каструлі готуємо маринад. Додаємо сіль, цукор і всі спеції за списком, крім часнику, до холодної води. Коли рідина закипить і сіль розчиниться, додаємо оцет і знімаємо з вогню.
- В банку з печерицями кладемо часник. Якщо часник малий, його можна класти цілим, якщо великий – нарізати пластинками товщиною 2-3 міліметри.
- Заливаємо вміст банки гарячим маринадом. Додаємо також перець, гвоздику і лавровий лист, які попередньо закипіли в каструльці.
- Мінімальний час маринування – доба, також краще, щоб перед подачею печериці побули в холодильнику кілька днів.
- Зберігати мариновані печериці у холодильнику можна кілька тижнів.
Смачного!
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