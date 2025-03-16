Ще смачніші, ніж у магазині: рецепт улюблених маринованих печериць

Мариновані печериці чудово смакують в поєднанні з будь-якими стравами. А якщо зробити їх самому, то рівень задоволення буде ще вищим.

Маринування печериць займає лічені хвилини та потребує простих інгредієнтів, тож готуйтеся, що вони назавжди увійдуть у ваше кулінарне повсякдення. Вони не будуть зайвими навіть на святковому столі, адже всі їх розхвалюватимуть, інформує 24 Канал з посиланням на Bene Gusto.

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Рецепт маринованих печериць

Час : 24 години

: 24 години Порцій: літрова банка

Інгредієнти:

– 1 кілограм печериць;

– 500 мілілітрів води;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 8 горошин чорного перцю;

– 5 горошин запашного перцю;

– 6 столових ложок яблучного оцту;

– 6 лаврових листочків;

– 2 суцвіття гвоздики;

– 6 зубчиків часнику.

Приготування:

Спочатку ретельно промиваємо гриби, видаляючи залишки землі. Великі печериці можна розрізати навпіл або на четвертинки, щоб вони краще вбирали маринад. Менші та середні гриби можна залишити цілими. Потім гриби складаємо в каструлю, заливаємо холодною водою і відварюємо протягом 15 хвилин. Воду, у якій варилися гриби, потім зливаємо. Перекладаємо печериці в скляну банку, яку будемо використовувати для маринування. Щоб правильно вибрати розмір посуду, пам'ятайте, що після відварювання гриби зменшуються в об'ємі, і кілограм шампіньйонів вміститься в літрову банку. У окремій каструлі готуємо маринад. Додаємо сіль, цукор і всі спеції за списком, крім часнику, до холодної води. Коли рідина закипить і сіль розчиниться, додаємо оцет і знімаємо з вогню. В банку з печерицями кладемо часник. Якщо часник малий, його можна класти цілим, якщо великий – нарізати пластинками товщиною 2-3 міліметри. Заливаємо вміст банки гарячим маринадом. Додаємо також перець, гвоздику і лавровий лист, які попередньо закипіли в каструльці. Мінімальний час маринування – доба, також краще, щоб перед подачею печериці побули в холодильнику кілька днів. Зберігати мариновані печериці у холодильнику можна кілька тижнів.

Смачного!

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