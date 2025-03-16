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16 березня, 23:50
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Ще смачніші, ніж у магазині: рецепт улюблених маринованих печериць

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Мариновані печериці чудово смакують в поєднанні з будь-якими стравами. А якщо зробити їх самому, то рівень задоволення буде ще вищим.

Маринування печериць займає лічені хвилини та потребує простих інгредієнтів, тож готуйтеся, що вони назавжди увійдуть у ваше кулінарне повсякдення. Вони не будуть зайвими навіть на святковому столі, адже всі їх розхвалюватимуть, інформує 24 Канал з посиланням на Bene Gusto

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Рецепт маринованих печериць

  • Час: 24 години
  • Порцій: літрова банка

Інгредієнти:
– 1 кілограм печериць;
– 500 мілілітрів води;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 8 горошин чорного перцю;
– 5 горошин запашного перцю;
– 6 столових ложок яблучного оцту;
– 6 лаврових листочків;
– 2 суцвіття гвоздики;
– 6 зубчиків часнику.

Приготування

  1. Спочатку ретельно промиваємо гриби, видаляючи залишки землі. Великі печериці можна розрізати навпіл або на четвертинки, щоб вони краще вбирали маринад. Менші та середні гриби можна залишити цілими.
  2. Потім гриби складаємо в каструлю, заливаємо холодною водою і відварюємо протягом 15 хвилин. Воду, у якій варилися гриби, потім зливаємо.
  3. Перекладаємо печериці в скляну банку, яку будемо використовувати для маринування. Щоб правильно вибрати розмір посуду, пам'ятайте, що після відварювання гриби зменшуються в об'ємі, і кілограм шампіньйонів вміститься в літрову банку.
  4. У окремій каструлі готуємо маринад. Додаємо сіль, цукор і всі спеції за списком, крім часнику, до холодної води. Коли рідина закипить і сіль розчиниться, додаємо оцет і знімаємо з вогню.
  5. В банку з печерицями кладемо часник. Якщо часник малий, його можна класти цілим, якщо великий – нарізати пластинками товщиною 2-3 міліметри.
  6. Заливаємо вміст банки гарячим маринадом. Додаємо також перець, гвоздику і лавровий лист, які попередньо закипіли в каструльці.
  7. Мінімальний час маринування – доба, також краще, щоб перед подачею печериці побули в холодильнику кілька днів.
  8. Зберігати мариновані печериці у холодильнику можна кілька тижнів. 

Смачного!

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