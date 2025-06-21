Відпочинок перетвориться на свято: готуємо медівник за рецептом улюблениці господинь Лілії Цвіта
На вихідні завше хочеться поласувати чимось особливим, то чому б не насолодитися улюбленим медівником? Тим паче приготованим за рецептом відомої кулінарки.
Медівник – це той торт, який нікого не залишить байдужим. Ніжний, пухкий, ароматний десерт одразу згуртує сімʼю довкола столу, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб Лілії Цвіт.
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Рецепт медівника
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 150 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукру;
– 4 жовтки;
– 250 грамів сметани;
– 300 грамів меду;
– 400 грамів борошна;
– 1 чайна ложка кориці;
– 2 чайні ложки соди.
Приготування:
У м’яке вершкове масло всипте цукор і збийте суміш міксером до пухкої маси. Потім, по черзі додавайте жовтки, продовжуючи збивати без зупинок.
Додайте сметану і знову добре перемішайте все міксером.
Наступним кроком введіть мед. Якщо він застиглий, розігрійте його на водяній бані або короткими імпульсами в мікрохвильовці до рідкої консистенції. Перемішайте тісто з медом.
Окремо підготуйте сухі складники: змішайте просіяне борошно з корицею та содою. Поступово вводьте суху суміш у рідку, збиваючи міксером до отримання однорідного тіста без грудочок.
Вилийте тісто у форму для випікання (попередньо застелену пергаментом), розміром приблизно 25 на 30 сантиметрів.
Випікайте у духовці, розігрітій до 170 градусів, близько 30 –40 хвилин до рівномірного рум’яного кольору.
Смачного!
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