Морозиво з полуницею в шоколаді за кілька хвилин: залишиться лише дочекатися застигання

Сьогодні у магазинах є морозиво на будь-який смак та вибір. Але з домашнім смаколиком не зрівняється ніщо!

Морозиво вдома можна зробити значно швидше, аніж сходити у магазин. Робимо неймовірний смаколик за рецептом yummy.lera та готуємося, що рідні неодмінно попросять ще!

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Як приготувати морозиво вдома?

Інгредієнти:

– 250 – 300 грамів шоколаду;

– 250 грамів полуниці;

– 500 мілілітрів вершків 33%;

– 250 грамів згущеного молока.

Це морозиво ще краще ніж у магазині: дивіться відео

Приготування: