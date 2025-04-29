Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Він і справді божественний: готуємо улюблений "Наполеон" за рецептом Лілії Цвіт
29 квітня, 10:50
2

Він і справді божественний: готуємо улюблений "Наполеон" за рецептом Лілії Цвіт

Лілія Імбіровська-Сиваківська

З популярною кулінаркою Лілією Цвіт усі страви вдаються вдалими. А улюблений "Наполеон" і зовсім має всі шанси заслужити похвалу за шедевральність!

Торт "Наполеон" – це особлива смакова гармонія, яка підкорює абсолютно усіх. 24 Канал пропонує гарантовано отримати ідеальний результат, скориставшись рецептом популярної кулінарки Лілії Цвіт. 

Читайте також Солодка магія на кожен день: готуємо тістечка за лічені хвилини – вам не повірять, що це реально

Рецепт "Наполеона" від Лілії Цвіт 

  • Час: 2 години + просочування
  • Порцій: 8

Інгредієнти (форма 24 – 26 сантиметрів)
тісто: 
– 600 грамів борошна;
– 200 грамів кефіру;
– 1 жовток;
– 250 грамів маргарину або масла;
крем: 
– 750 мілілітрів молока;
– 200 грамів цукру;
– 80 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 2 пакетики ванільного цукру;
– 400 грамів вершкового масла;
– 2 чайні ложки горілки. 

Приготування

  1. Вливаємо кефір у просіяне борошно, додаємо жовток та маргарин, перетираємо усе до утворення крихти.
  2. Замішуємо тісто, треба зібрати все в одну кулю, але довго вимішувати не треба.
  3. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо у холодильник на 8 годин. 
  4. Виймаємо тісто, ділимо на 8 частин, кожну тонко розкочуємо під форму.
  5. Обовʼязково проколюємо тісто виделкою. Випікаємо при 190 градусах 10 – 15 хвилин. Обрізки тіста теж випікаємо.
  6. Готуємо крем. До молока додаємо звичайний та ванільний цукор і крохмаль. Варимо на повільному вогні, постійно помішуючи, поки крем не стане густим. Знімаємо з вогню, накриваємо харчовою плівкою впритул та охолоджуємо до кімнатної температури. 
  7. Збиваємо масло з молочною сумішшю, в кінці додаємо алкоголь.
  8. Складаємо торт, перемащуючи коржі кремом.
  9. Посипаємо крихтою з обрізків тіста. 
  10. Залишаємо в холодильнику на кілька годин. 

Смачного!

Це просто та смачно: "та сама" запіканка з локшиною та сиром.