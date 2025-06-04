Оладки з кабачків – це та страва, яку завжди радо зустрічають за столом. Її полюбляють і діти, і дорослі, тому не дивно, що рідко коли виникає можливість залишити щось на потім.

Універсальність кабачків відкриває ціле розмаїття страв, над якими можуть почаклувати господині. Але навіть попри це оладки завжди залишаться фаворитом вподобань українців. 24 Канал радить приготувати їх за рецептом порталу "Добрі новини", який не вимагає зусиль та неодмінно подарує фантастичний результат.

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Рецепт оладок з кабачків

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 середні кабачки;

– 1 цибулина;

– 2 яйця;

– 4 столові ложки борошна;

– сіль та перець до смаку;

за бажанням:

– натертий сир;

– дрібно нарізані гриби;

соус:

– 1 огірок;

– 3 – 4 столові ложки сметани;

– дрібно нарізана зелень.

Приготування:

Кабачки миємо та грубо натираємо. Цибулю дрібно натираємо та додаємо до кабачків. У великій мисці зʼєднуємо всі інгредієнти. Сіль додаємо перед смаженням, щоб кабачки не пустили сік. Викладаємо оладки на добре розігріту пательню та смажимо до золотистості з двох боків на середньому вогні. Для соусу зʼєднуємо сметану із зеленню та дрібно натертим огірком. Подаємо оладки з соусом до столу.

Смачного!

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