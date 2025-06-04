Сінабони з часником та сиром стануть для вас справжнім відкриттям. Довершуємо ефект нотками часнику та сиру – і ці булочки зникнуть зі столу в одну мить. 24 Канал радить звернути увагу на рецепт, яким поділилася переможниця "МастерШеф" Ангеліна Бурик у своєму інстаграмі.
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Рецепт солоних сінабонів
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 250 мілілітрів теплого молока;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 яйце;
– 50 грамів розтопленого вершкового масла;
– 1 столова ложка італійських трав;
– 500 грамів борошна;
начинка:
– 1 головка часнику;
– 100 грамів вершкового масла;
– сіль, перець, італійські трави;
– 150 грамів тертого чедера;
присипка:
– 30 грамів пармезану;
– яйце.
Приготування:
- Молоко змішуємо з цукром та дріжджами, вбиваємо яйце та добре перемішуємо. Додаємо решту інгредієнтів, поступово вводимо борошно. Замішуємо тісто і залишаємо на годину підрости.
- Часник запікаємо у фользі з сіллю, тимʼяном та оливковою олією 30 хвилин при 180 градусах.
- Змішуємо часник з маслом та травами.
- Тісто викладаємо на змащену олією поверхню, обминаємо та розкочуємо в пласт до 0,5 сантиметра.
- Змащуємо тісто маслом та натираємо сир.
- Скручуємо рулет та нарізаємо булочки за допомогою нитки.
- Форму застеляємо пергаментом, натираємо на нього сир, викладаємо булочки і залишаємо ще на 30 хвилин.
- Змащуємо булочки яйцем та випікаємо булочки 25 хвилин при 180 градусах.
- Наприкінці змащуємо булочки розтопленим маслом та злегка посипаємо сіллю.
Смачного!
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