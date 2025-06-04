Коли наступного разу ви захочете спекти щось смачненьке, то ці булочки точно варті вашої уваги та кулінарного натхнення. 24 Канал пропонує нагадати собі смак дитинства з рецептом порталу Ukr.Media.
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Рецепт апетитних булочок
- Час: 1 година + зростання тіста
- Порцій: 15 булочок
Інгредієнти:
опара:
– 300 мілілітрів теплого молока;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 50 грамів цукру;
– 100 грамів борошна;
тісто:
– борошно — 550 грамів борошна;
– 1 чайна ложка солі;
– 70 грамів рослинної олії;
– 2 яйця;
для формування булочок:
– 50 грамів розтопленого вершкового масла;
– 100 грамів цукру;
– 2 – 3 столові ложки молока.
Приготування:
У підігріте молоко додайте сухі дріжджі та цукор, добре перемішайте, а потім всипте трохи борошна. Накрийте миску харчовою плівкою та залиште в теплому місці на 20 хвилин.
Тим часом у окремому посуді збийте яйця, влийте олію, додайте до готової опари та трохи підсоліть. Далі поступово підсипайте борошно, постійно замішуючи м’яке тісто. Щойно тісто стане еластичним і перестане прилипати до рук – воно готове.
Накрийте тісто плівкою й залиште на підйом приблизно на 1 – 1,5 години, поки його об’єм не збільшиться втричі.
Поділіть його на дві частини. Кожну розкачайте в джгут і наріжте на приблизно 15 рівних шматочків. Сформуйте з них кульки та накрийте рушником, щоб не підсихали.
Кожну кульку розкачайте в тонкий пласт, змастіть розтопленим маслом і притрусіть цукром. Згорніть у рулет, складіть удвоє та защипніть краї. Потім зробіть надріз ножем від згину до протилежного краю й розгорніть краї – отримаєте гарну "сердечкову" форму.
Дайте булочкам постояти ще 20 хвилин при кімнатній температурі. Перед випіканням змастіть їх молоком і присипте залишками цукру.
Готуйте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20 хвилин – до появи золотистої скоринки.
Смачного!
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