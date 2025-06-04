Коли наступного разу ви захочете спекти щось смачненьке, то ці булочки точно варті вашої уваги та кулінарного натхнення. 24 Канал пропонує нагадати собі смак дитинства з рецептом порталу Ukr.Media.

Цікаво Картоплю навіть не треба терти: рецепт дерунів, з яким робитимете їх значно частіше

Інгредієнти:

опара:

– 300 мілілітрів теплого молока;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 50 грамів цукру;

– 100 грамів борошна;

тісто:

– борошно — 550 грамів борошна;

– 1 чайна ложка солі;

– 70 грамів рослинної олії;

– 2 яйця;

для формування булочок:

– 50 грамів розтопленого вершкового масла;

– 100 грамів цукру;

– 2 – 3 столові ложки молока.

Приготування:

У підігріте молоко додайте сухі дріжджі та цукор, добре перемішайте, а потім всипте трохи борошна. Накрийте миску харчовою плівкою та залиште в теплому місці на 20 хвилин.

Тим часом у окремому посуді збийте яйця, влийте олію, додайте до готової опари та трохи підсоліть. Далі поступово підсипайте борошно, постійно замішуючи м’яке тісто. Щойно тісто стане еластичним і перестане прилипати до рук – воно готове.

Накрийте тісто плівкою й залиште на підйом приблизно на 1 – 1,5 години, поки його об’єм не збільшиться втричі.

Поділіть його на дві частини. Кожну розкачайте в джгут і наріжте на приблизно 15 рівних шматочків. Сформуйте з них кульки та накрийте рушником, щоб не підсихали.

Кожну кульку розкачайте в тонкий пласт, змастіть розтопленим маслом і притрусіть цукром. Згорніть у рулет, складіть удвоє та защипніть краї. Потім зробіть надріз ножем від згину до протилежного краю й розгорніть краї – отримаєте гарну "сердечкову" форму.

Дайте булочкам постояти ще 20 хвилин при кімнатній температурі. Перед випіканням змастіть їх молоком і присипте залишками цукру.