Когда в следующий раз вы захотите испечь что-то вкусненькое, то эти булочки точно стоят вашего внимания и кулинарного вдохновения. 24 Канал предлагает напомнить себе вкус детства с рецептом портала Ukr.Media.
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Рецепт аппетитных булочек
- Время: 1 час + рост теста
- Порций: 15 булочек
Ингредиенты:
опара:
– 300 миллилитров теплого молока;
– 7 граммов сухих дрожжей 7 граммов сухих дрожжей;
– 50 граммов сахара;
– 100 граммов муки;
тесто:
– мука - 550 граммов муки;
– 1 чайная ложка соли;
– 70 граммов растительного масла;
– 2 яйца;
для формирования булочек:
– 50 граммов растопленного сливочного масла;
– 100 граммов сахара;
– 2 – 3 столовые ложки молока.
Приготовление:
В подогретое молоко добавьте сухие дрожжи и сахар, хорошо перемешайте, а затем всыпьте немного муки. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут.
Тем временем в отдельной посуде взбейте яйца, влейте масло, добавьте к готовой опаре и немного подсолите. Далее постепенно подсыпайте муку, постоянно замешивая мягкое тесто. Как только тесто станет эластичным и перестанет прилипать к рукам – оно готово.
Накройте тесто пленкой и оставьте на подъем примерно на 1 – 1,5 часа, пока его объем не увеличится втрое.
Поделите его на две части. Каждую раскатайте в жгут и нарежьте на примерно 15 равных кусочков. Сформируйте из них шарики и накройте полотенцем, чтобы не подсыхали.
Каждый шарик раскатайте в тонкий пласт, смажьте растопленным маслом и притрусите сахаром. Сверните в рулет, сложите вдвое и защипните края. Затем сделайте надрез ножом от сгиба к противоположному краю и разверните края – получите красивую "сердечковую" форму.
Дайте булочкам постоять еще 20 минут при комнатной температуре. Перед выпеканием смажьте их молоком и присыпьте остатками сахара.
Готовьте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут – до появления золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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