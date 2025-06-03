Каждая хозяйка может легко и быстро накормить семью вкусным и питательным завтраком. Все, что для этого нужно – простые ингредиенты и немного вдохновения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал food.net.ua.

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Рецепт омлета с колбасой на молоке

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 6 яиц;
– 200 граммов вареной колбасы;
– 1 болгарский перец;
– 1 помидор;
– 1 стакан молока;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Колбасу нарежьте небольшими кусочками, помидор и перец – мелкими кубиками.

  2. В глубокой миске разбейте яйца и взбейте их венчиком до появления легкой пены.

  3. Добавьте молоко, посолите и поперчите по вкусу, снова взбейте до однородного состояния.

  4. В полученную яичную смесь положите нарезанные овощи и колбасу, тщательно перемешайте.

  5. Вылейте смесь на сковороду и готовьте примерно 5 минут. Затем накройте крышкой и уменьшите огонь до минимума. Готовьте 10 минут.

  6. Перед подачей можно украсить омлет измельченной зеленью.

Приятного аппетита!

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