Кожна господиня може легко і швидко нагодувати сімʼю смачним та поживним сніданком. Усе, що для цього потрібно – найпростіші інгредієнти та трішки натхнення, розповідає 24 Канал з посиланням на портал food.net.ua.
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Рецепт омлету з ковбасою на молоці
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 яєць;
– 200 грамів вареної ковбаси;
– 1 болгарський перець;
– 1 помідор;
– 1 стакан молока;
– 2 столові ложки олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Ковбасу наріжте невеликими шматочками, помідор та перець – дрібними кубиками.
У глибокій мисці розбийте яйця та збийте їх вінчиком до появи легкої піни.
Додайте молоко, посоліть і поперчіть до смаку, знову збийте до однорідного стану.
В отриману яєчну суміш покладіть нарізані овочі та ковбасу, ретельно перемішайте.
Вилийте суміш на сковороду та готуйте приблизно 5 хвилин. Потім накрийте кришкою й зменште вогонь до мінімуму. Готуйте 10 хвилин.
Перед подачею можна прикрасити омлет подрібненою зеленню.
Смачного!
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