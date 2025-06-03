Кожна господиня може легко і швидко нагодувати сімʼю смачним та поживним сніданком. Усе, що для цього потрібно – найпростіші інгредієнти та трішки натхнення, розповідає 24 Канал з посиланням на портал food.net.ua.

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Рецепт омлету з ковбасою на молоці

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 6 яєць;
– 200 грамів вареної ковбаси;
– 1 болгарський перець;
– 1 помідор;
– 1 стакан молока;
– 2 столові ложки олії;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Ковбасу наріжте невеликими шматочками, помідор та перець – дрібними кубиками.

  2. У глибокій мисці розбийте яйця та збийте їх вінчиком до появи легкої піни.

  3. Додайте молоко, посоліть і поперчіть до смаку, знову збийте до однорідного стану.

  4. В отриману яєчну суміш покладіть нарізані овочі та ковбасу, ретельно перемішайте.

  5. Вилийте суміш на сковороду та готуйте приблизно 5 хвилин. Потім накрийте кришкою й зменште вогонь до мінімуму. Готуйте 10 хвилин.

  6. Перед подачею можна прикрасити омлет подрібненою зеленню.

Смачного!

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