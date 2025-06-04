Синабоны с чесноком и сыром станут для вас настоящим открытием. Довершаем эффект нотками чеснока и сыра – и эти булочки исчезнут со стола в одно мгновение. 24 Канал советует обратить внимание на рецепт, которым поделилась победительница "МастерШеф" Ангелина Бурик в своем инстаграме.
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Рецепт соленых синабонов
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 250 миллилитров теплого молока;
– 7 граммов сухих дрожжей 7 граммов;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 яйцо;
– 50 граммов растопленного сливочного масла;
– 1 столовая ложка итальянских трав;
– 500 граммов муки;
начинка:
– 1 головка чеснока;
– 100 граммов сливочного масла;
– соль, перец, итальянские травы;
– 150 граммов тертого чеддера;
присыпка:
– 30 граммов пармезана;
– яйцо.
Приготовление:
- Молоко смешиваем с сахаром и дрожжами, вбиваем яйцо и хорошо перемешиваем. Добавляем остальные ингредиенты, постепенно вводим муку. Замешиваем тесто и оставляем на час подрасти.
- Чеснок запекаем в фольге с солью, тимьяном и оливковым маслом 30 минут при 180 градусах.
- Смешиваем чеснок с маслом и травами.
- Тесто выкладываем на смазанную маслом поверхность, обминаем и раскатываем в пласт до 0,5 сантиметра.
- Смазываем тесто маслом и натираем сыр.
- Скручиваем рулет и нарезаем булочки с помощью нити.
- Форму застилаем пергаментом, натираем на него сыр, выкладываем булочки и оставляем еще на 30 минут.
- Смазываем булочки яйцом и выпекаем булочки 25 минут при 180 градусах.
- В конце смазываем булочки растопленным маслом и слегка посыпаем солью.
Приятного аппетита!
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