Синабоны с чесноком и сыром станут для вас настоящим открытием. Довершаем эффект нотками чеснока и сыра – и эти булочки исчезнут со стола в одно мгновение. 24 Канал советует обратить внимание на рецепт, которым поделилась победительница "МастерШеф" Ангелина Бурик в своем инстаграме.

Читайте также Как у мамы и в школьной столовой: рецепт тех самых булочек из детства – готовятся на раз-два

Рецепт соленых синабонов

Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

тесто:

– 250 миллилитров теплого молока;

– 7 граммов сухих дрожжей 7 граммов;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 яйцо;

– 50 граммов растопленного сливочного масла;

– 1 столовая ложка итальянских трав;

– 500 граммов муки;

начинка:

– 1 головка чеснока;

– 100 граммов сливочного масла;

– соль, перец, итальянские травы;

– 150 граммов тертого чеддера;

присыпка:

– 30 граммов пармезана;

– яйцо.

Приготовление:

Молоко смешиваем с сахаром и дрожжами, вбиваем яйцо и хорошо перемешиваем. Добавляем остальные ингредиенты, постепенно вводим муку. Замешиваем тесто и оставляем на час подрасти. Чеснок запекаем в фольге с солью, тимьяном и оливковым маслом 30 минут при 180 градусах. Смешиваем чеснок с маслом и травами. Тесто выкладываем на смазанную маслом поверхность, обминаем и раскатываем в пласт до 0,5 сантиметра. Смазываем тесто маслом и натираем сыр. Скручиваем рулет и нарезаем булочки с помощью нити. Форму застилаем пергаментом, натираем на него сыр, выкладываем булочки и оставляем еще на 30 минут. Смазываем булочки яйцом и выпекаем булочки 25 минут при 180 градусах. В конце смазываем булочки растопленным маслом и слегка посыпаем солью.

Приятного аппетита!

Даже не надо тереть картофель: рецепт дерунов, в который вы влюбитесь.