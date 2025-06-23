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23 червня, 06:05
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Готувати хвилини, а зʼїдають ще швидше: рецепт апетитного сніданкового паштету

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Курячий паштет на сніданок готується за 10 хвилин із запеченого або відвареного курячого філе та варених яєць.
  • Цей паштет ви можете готувати для рідних кожного дня.

Почати день зі смачного сніданку – завжди гарна ідея. А з цим паштетом виконати це завдання можна буквально за кілька хвилин.

Курячий мʼясний паштет точно заслуговує на те, аби стати частим "ранковим" гостем на вашому столі. З його приготуванням впорається навіть дитина, а зі столу він зникає буквально вмить, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке"

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Рецепт курячого паштету на сніданок 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 300 грамів запеченого або відвареного курячого філе;
– 2 варені яйця;
– сіль та перець до смаку;
– 3 – 4 столові ложки вершків, молока або бульйону. 

Приготування

  1. Куряче мʼясо нарізаємо шматочками. 
  2. Яйця ріжемо на четвертинки. 
  3. Кладемо усі інгредієнти у блендер. 
  4. Перебиваємо до однорідності. 
  5. Подаємо з улюбленим хлібом. 

Смачного!

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