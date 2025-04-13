Надбання цілих поколінь господинь: найкраща паста на літр молока

Смачна паска – це основа Великодня та щирого святкування. І зробити її можна без зайвих турбот.

Паска на літр молока – це надбання цілих поколінь українських господинь, яке точно варто мати на увазі. Якщо ви шукаєте найпростіший рецепт з найкращим результатом – то ви на правильному шляху, розповідає 24 Канал. Цікаво Він ідеально впишеться у святкову атмосферу: легендарний холодець з курочки та горошку Рецепт паски на літр молока Час : 2 години

: 2 години Порцій: залежно від розміру форм Інгредієнти:

– 1 літр молока;

– 3 кілограми борошна;

– 1,2 кілограма цукру;

– 100 грамів дріжджів;

– 10 яєць та 7 жовтків;

– 200 грамів маргарину;

– 200 грамів мʼякий жир;

– цедра 1 лимона;

– 600 грамів родзинок;

– трішки горілки. Приготування: Змішайте подрібнені дріжджі, цукор, жовтки та яйця. Потім додаємо розм'якшений маргарин, жир та молоко. Усе перемішуємо і додаємо трішки борошна, щоб консистенція опари була як в сметани. Накриваємо опару і залишаємо на 30 хвилин. Коли опара збільшиться у 2 рази та стане пухирчастою, додаємо цедру лимона, поволі додаємо борошно і замішуємо тісто. Поволі вмішуємо промиті і просушені родзинки. Додаємо трішки горілки, робимо з тіста кулю та перекладаємо в змащену олією тарілку. Накриваємо і ставимо у тепле місце, щоб тісто виросло удвічі. Обминаємо тісто і розкладаємо по формах (заповнюємо форми лише на третину). Коли тісто виросте удвічі, то ставимо пасочки у розігріту до 180 градусів духовку. Маленькі пасочки треба випікати 30 хвилин, більші – трішки довше. Смачного! Ця ніжність підкорює усіх: рецепт легендарного польського торта.