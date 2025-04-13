13 квітня, 23:55
Надбання цілих поколінь господинь: найкраща паста на літр молока
Смачна паска – це основа Великодня та щирого святкування. І зробити її можна без зайвих турбот.
Паска на літр молока – це надбання цілих поколінь українських господинь, яке точно варто мати на увазі. Якщо ви шукаєте найпростіший рецепт з найкращим результатом – то ви на правильному шляху, розповідає 24 Канал.
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Рецепт паски на літр молока
- Час: 2 години
- Порцій: залежно від розміру форм
Інгредієнти:
– 1 літр молока;
– 3 кілограми борошна;
– 1,2 кілограма цукру;
– 100 грамів дріжджів;
– 10 яєць та 7 жовтків;
– 200 грамів маргарину;
– 200 грамів мʼякий жир;
– цедра 1 лимона;
– 600 грамів родзинок;
– трішки горілки.
Приготування:
- Змішайте подрібнені дріжджі, цукор, жовтки та яйця. Потім додаємо розм'якшений маргарин, жир та молоко. Усе перемішуємо і додаємо трішки борошна, щоб консистенція опари була як в сметани. Накриваємо опару і залишаємо на 30 хвилин.
- Коли опара збільшиться у 2 рази та стане пухирчастою, додаємо цедру лимона, поволі додаємо борошно і замішуємо тісто.
- Поволі вмішуємо промиті і просушені родзинки.
- Додаємо трішки горілки, робимо з тіста кулю та перекладаємо в змащену олією тарілку. Накриваємо і ставимо у тепле місце, щоб тісто виросло удвічі.
- Обминаємо тісто і розкладаємо по формах (заповнюємо форми лише на третину).
- Коли тісто виросте удвічі, то ставимо пасочки у розігріту до 180 градусів духовку. Маленькі пасочки треба випікати 30 хвилин, більші – трішки довше.
Смачного!
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