Курячий холодець – це завжди смачно, а якщо доповнити його яскравими. овочами, то він радше буде нагадувати ресторанний шедевр, аніж домашню страву, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт холодцю з курки та овочів
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 куряча грудка;
– 5 склянок води;
– 1 морквина;
– 2 столові ложки желатину;
– 2 зубчики часнику;
– 1 цибулина;
– консервований горошок до смаку;
– пучок кропу та петрушки.
Приготування:
- Курку заливаємо холодною водою, додаємо очищену моркву, часник і цибулю. Ставимо на вогонь і варимо протягом години після закипання, знімаючи піну під час варіння.
- Потім додаємо лавровий лист, перець горошком і сіль. Бульйон кілька разів проціджуємо. Моркву нарізаємо кружечками, а курку рвемо на шматочки.
- Желатин розчиняємо в склянці холодної води і залишаємо на 40 хвилин. Набряклий желатин додаємо в бульйон, прогріваємо на вогні, але не доводимо до кипіння.
- У невеликі форми викладаємо варену моркву, консервований зелений горошок і зелень. Потім додаємо курку і заливаємо все бульйоном. Залишаємо на ніч для застигання.
Смачного!
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