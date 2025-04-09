Усім господиням варто мати на свята рецепт запеченої скумбрії. Це завжди просто, а в результаті рибка майже миттєво зникає зі столу. 24 Канал радить спробувати рецепт з ТікТок kudriava.food.
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Рецепт запеченої скумбрії
- Час: 1 година
- Порцій: 9
Інгредієнти:
– 3 скумбрії;
– 4 столові ложки соєвого соусу;
– 2 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка паприки;
– 0,5 чайної ложки меленого коріандру;
– 0,5 чайної ложки сушеного часнику;
– 0,5 чайної ложки суміші перців;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– дрібка солі.
Як запекти скумбрію: подивіться відео
Приготування:
- Ретельно промиваємо скумбрію, відрізаємо голову, плавники та хвіст. Потім, акуратно з обох боків хребта робимо надрізи до ребер, після чого вирізаємо хребет.
- Очищаємо рибу від нутрощів, чорної плівки (яка може придавати гіркоту) та великих кісток.
- Перевертаємо рибу шкірою догори і, використовуючи ніж або кухонні ножиці, нарізаємо її на шматки товщиною 2 – 3 сантиметри з обох боків, не доходячи до центру.
- Перекладаємо рибу на деко, вистелене пергаментом, і акуратно розкриваємо шматочки, утворюючи "віяло".
- В окремій мисці змішуємо соєвий соус, олію, паприку, коріандр, сушений часник, перець і лимонний сік. Цим маринадом змащуємо рибу, завдяки розрізам вона рівномірно промаринується з усіх боків. Залишаємо на 15 хвилин при кімнатній температурі.
- Ставимо скумбрію в розігріту духовку і запікаємо при температурі 180 градусів протягом 18 – 20 хвилин (верхній/нижній обігрів).
- Виймаємо рибу, змащуємо її перетертими томатами з часником, скроплюємо лимонним соком і насолоджуємося.
Смачного!
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