Всем хозяйкам стоит иметь на праздники рецепт запеченной скумбрии. Это всегда просто, а в результате рыбка почти мгновенно исчезает со стола. 24 Канал советует попробовать рецепт с ТикТок kudriava.food.

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Рецепт запеченной скумбрии

Время : 1 час

: 1 час Порций: 9

Ингредиенты:

– 3 скумбрии;

– 4 столовые ложки соевого соуса;

– 2 столовые ложки масла;

– 1 чайная ложка паприки;

– 0,5 чайной ложки молотого кориандра;

– 0,5 чайной ложки сушеного чеснока;

– 0,5 чайной ложки смеси перцев;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– щепотка соли.

Как запечь скумбрию: посмотрите видео

Приготовление:

Тщательно промываем скумбрию, отрезаем голову, плавники и хвост. Затем, аккуратно с обеих сторон позвоночника делаем надрезы до ребер, после чего вырезаем позвоночник. Очищаем рыбу от внутренностей, черной пленки (которая может придавать горечь) и крупных костей. Переворачиваем рыбу кожей вверх и, используя нож или кухонные ножницы, нарезаем ее на куски толщиной 2 – 3 сантиметра с обеих сторон, не доходя до центра. Перекладываем рыбу на противень, выстеленный пергаментом, и аккуратно раскрываем кусочки, образуя "веер". В отдельной миске смешиваем соевый соус, масло, паприку, кориандр, сушеный чеснок, перец и лимонный сок. Этим маринадом смазываем рыбу, благодаря разрезам она равномерно промаринуется со всех сторон. Оставляем на 15 минут при комнатной температуре. Ставим скумбрию в разогретую духовку и запекаем при температуре 180 градусов в течение 18 – 20 минут (верхний/нижний обогрев). Вынимаем рыбу, смазываем ее перетертыми томатами с чесноком, сбрызгиваем лимонным соком и наслаждаемся.

Приятного аппетита!

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