Всем хозяйкам стоит иметь на праздники рецепт запеченной скумбрии. Это всегда просто, а в результате рыбка почти мгновенно исчезает со стола. 24 Канал советует попробовать рецепт с ТикТок kudriava.food.
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Рецепт запеченной скумбрии
- Время: 1 час
- Порций: 9
Ингредиенты:
– 3 скумбрии;
– 4 столовые ложки соевого соуса;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 чайная ложка паприки;
– 0,5 чайной ложки молотого кориандра;
– 0,5 чайной ложки сушеного чеснока;
– 0,5 чайной ложки смеси перцев;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– щепотка соли.
Как запечь скумбрию: посмотрите видео
Приготовление:
- Тщательно промываем скумбрию, отрезаем голову, плавники и хвост. Затем, аккуратно с обеих сторон позвоночника делаем надрезы до ребер, после чего вырезаем позвоночник.
- Очищаем рыбу от внутренностей, черной пленки (которая может придавать горечь) и крупных костей.
- Переворачиваем рыбу кожей вверх и, используя нож или кухонные ножницы, нарезаем ее на куски толщиной 2 – 3 сантиметра с обеих сторон, не доходя до центра.
- Перекладываем рыбу на противень, выстеленный пергаментом, и аккуратно раскрываем кусочки, образуя "веер".
- В отдельной миске смешиваем соевый соус, масло, паприку, кориандр, сушеный чеснок, перец и лимонный сок. Этим маринадом смазываем рыбу, благодаря разрезам она равномерно промаринуется со всех сторон. Оставляем на 15 минут при комнатной температуре.
- Ставим скумбрию в разогретую духовку и запекаем при температуре 180 градусов в течение 18 – 20 минут (верхний/нижний обогрев).
- Вынимаем рыбу, смазываем ее перетертыми томатами с чесноком, сбрызгиваем лимонным соком и наслаждаемся.
Приятного аппетита!
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