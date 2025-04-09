Для того, щоб бісквіт вийшов як на картинці, потрібно дотримуватися кількох простих правил. 24 Канал ділиться секретами, про які вас точно розпитуватимуть подруги.

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Секрети ідеального бісквіту

Правильне збивання

Якщо ви збиваєте жовтки та білки окремо, то з'єднувати їх потрібно акуратно, і змішувати лопаткою, а не міксером. Цілі яйця потрібно збивати, поки маса не збільшиться, і лише тоді поступово вводити цукор.

Просіювання борошна

Борошно потрібно просіювати 2 – 3 рази. Якщо ви додаєте какао або крохмаль, зробити це треба до просіювання. В тісто борошно також потрібно вводити поволі і акуратно розмішувати.

Боки форми не змащуємо

Для того, щоб тісто добре виросло, воно повинно "чіплятися". Виливаємо тісто, робимо поглиблення в центрі і одразу ставимо у розігріту духовку.

Випікання

Випікати бісквіт треба при температурі 160 – 170 градусів в центрі духовки. Процес триває 35 – 40 хвилин, у перші 25 хвилин духовку категорично заборонено відкривати.

Не поспішайте

Коли бісквіт буде готовий, потрібно залишити його в духовці ще на 10 – 15 хвилин. Потім даємо охолонути і загортаємо на кілька годин у плівку – він "дозріє" і легко розріжеться.

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