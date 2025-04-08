Якщо ваш мед зацукрувався, варто покладатися не на інтуїцію, а на поради досвідчених пасічників. В іншому випадку можна зіпсувати такий ціний продукт, розповідає 24 Канал.

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Чи можна нагрівати мед в мікрохвильовці

Теоретично нічого не заважає поставити мед у мікрохвильовку, його смак від цього не погіршиться. Але температура у 400 градусів зруйнує багато корисних сполук, тому він перетвориться на звичайний підсолоджувач.

Побутує думка, що мед не можна нагрівати через виділення небезпечної сполуки. Йдеться про про оксиметилфурфурол, але щоб він виділився, мед потрібно довести до температури плавлення, і навіть в такому випадку кількість цієї речовини буде недостатньою, аби завдати шкоди вашому здоров'ю.

Топити мед треба правильно / Фото Freepik

Як правильно топити мед

Найпростіше скористатися водою з крану. Покладіть потрібну кількість меду у пакетик або маленьку банку, яку треба поставити під струмінь температурою приблизно 45 градусів.

Також можна скористатися водяною банею. Тут також варто не допустити нагрівання води у понад 40 – 45 градусів.

Якщо вам потрібна невелика кількість меду до чаю, то просто покладіть у банку скибку лимона – його кислота вже за кілька хвилин розтопить необхідну кількість продукту.