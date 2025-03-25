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25 березня, 22:13
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Прабабусі на цьому зналися: перевірений рецепт "Львівської" паски від Дарії Цвєк

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Ніщо не смакує краще за страви, які сповнені традицій. "Львівська" паска від Дарії Цвєк – саме те, що зробить ваше свято неповторним.

Смак цієї паски відзначать усі ваші рідні. Особливих акцентів їй нададуть ваніль та цукати, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб кулінарки Дарії Цвєк

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Рецепт паски від Дарії Цвєк 

  • Час: 4 години
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 750 грамів борошна;
– 300 мілілітрів молока 2,5%;
– 8 жовтків;
– 50 грамів дріжджів;
– 50 грамів пресованих дріжджів;
– 150 грамів масла;
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 50 грамів родзинок;
– 50 грамів цукатів;
– 3 мигдалини.
Для глазурі:
– 200 грамів цукрової пудри;
– 1 білок;
– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування

  1. У глибоку миску налийте підігріте молоко, додайте чайну ложку цукру, сухі дріжджі, перемішайте та залиште під кришкою на 15 хвилин.
  2. Відокремте яєчні жовтки від білків. Додайте до жовтків цукор, ванільний цукор і збийте вінчиком до однорідної світлої маси.
  3. У просіяному борошні зробіть заглиблення та вилийте туди опару. Додайте сіль, збиті жовтки, перемішайте та замісіть тісто. Додайте розтоплене вершкове масло і продовжуйте вимішувати тісто протягом 10 хвилин.
  4. Додайте промиті та висушені родзинки, подрібнений мигдаль і перемішайте. Сформуйте з тіста кулю, накрийте її рушником і залиште в теплому місці на 2 години, щоб тісто збільшилося в об'ємі.
  5. Після цього злегка обімніть тісто, розділіть на порції, сформуйте кульки та викладіть у форми, заповнивши їх на третину. Накрийте рушником і дайте тісту піднятися ще 20 хвилин.
  6. Змастіть паски збитим яйцем і випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці до золотистого кольору. Час випікання залежить від розміру форм і становить від 45 до 60 хвилин. Дайте паскам охолонути та вийміть з форм.
  7. Для глазурі змішайте цукрову пудру з яєчним білком і добре розітріть виделкою. Додайте лимонний сік і перемішайте.
  8. Покрийте паски глазур'ю та за бажанням прикрасьте.

Смачного!

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