Прабабусі на цьому зналися: перевірений рецепт "Львівської" паски від Дарії Цвєк

Ніщо не смакує краще за страви, які сповнені традицій. "Львівська" паска від Дарії Цвєк – саме те, що зробить ваше свято неповторним.

Смак цієї паски відзначать усі ваші рідні. Особливих акцентів їй нададуть ваніль та цукати, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб кулінарки Дарії Цвєк. Читайте також Ні яєць, ні молока: пісний манник, який смакуватиме краще за торт Рецепт паски від Дарії Цвєк Час : 4 години

: 4 години Порцій: 6 Інгредієнти:

– 750 грамів борошна;

– 300 мілілітрів молока 2,5%;

– 8 жовтків;

– 50 грамів дріжджів;

– 50 грамів пресованих дріжджів;

– 150 грамів масла;

– 150 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 50 грамів родзинок;

– 50 грамів цукатів;

– 3 мигдалини.

Для глазурі:

– 200 грамів цукрової пудри;

– 1 білок;

– 1 чайна ложка лимонного соку. Приготування: У глибоку миску налийте підігріте молоко, додайте чайну ложку цукру, сухі дріжджі, перемішайте та залиште під кришкою на 15 хвилин. Відокремте яєчні жовтки від білків. Додайте до жовтків цукор, ванільний цукор і збийте вінчиком до однорідної світлої маси. У просіяному борошні зробіть заглиблення та вилийте туди опару. Додайте сіль, збиті жовтки, перемішайте та замісіть тісто. Додайте розтоплене вершкове масло і продовжуйте вимішувати тісто протягом 10 хвилин. Додайте промиті та висушені родзинки, подрібнений мигдаль і перемішайте. Сформуйте з тіста кулю, накрийте її рушником і залиште в теплому місці на 2 години, щоб тісто збільшилося в об'ємі. Після цього злегка обімніть тісто, розділіть на порції, сформуйте кульки та викладіть у форми, заповнивши їх на третину. Накрийте рушником і дайте тісту піднятися ще 20 хвилин. Змастіть паски збитим яйцем і випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці до золотистого кольору. Час випікання залежить від розміру форм і становить від 45 до 60 хвилин. Дайте паскам охолонути та вийміть з форм. Для глазурі змішайте цукрову пудру з яєчним білком і добре розітріть виделкою. Додайте лимонний сік і перемішайте. Покрийте паски глазур'ю та за бажанням прикрасьте. Смачного! Чи треба мити печериці: відповідь досвідчених кулінарів.