Прабабусі на цьому зналися: перевірений рецепт "Львівської" паски від Дарії Цвєк
Ніщо не смакує краще за страви, які сповнені традицій. "Львівська" паска від Дарії Цвєк – саме те, що зробить ваше свято неповторним.
Смак цієї паски відзначать усі ваші рідні. Особливих акцентів їй нададуть ваніль та цукати, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб кулінарки Дарії Цвєк.
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Рецепт паски від Дарії Цвєк
- Час: 4 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 750 грамів борошна;
– 300 мілілітрів молока 2,5%;
– 8 жовтків;
– 50 грамів дріжджів;
– 50 грамів пресованих дріжджів;
– 150 грамів масла;
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 50 грамів родзинок;
– 50 грамів цукатів;
– 3 мигдалини.
Для глазурі:
– 200 грамів цукрової пудри;
– 1 білок;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Приготування:
- У глибоку миску налийте підігріте молоко, додайте чайну ложку цукру, сухі дріжджі, перемішайте та залиште під кришкою на 15 хвилин.
- Відокремте яєчні жовтки від білків. Додайте до жовтків цукор, ванільний цукор і збийте вінчиком до однорідної світлої маси.
- У просіяному борошні зробіть заглиблення та вилийте туди опару. Додайте сіль, збиті жовтки, перемішайте та замісіть тісто. Додайте розтоплене вершкове масло і продовжуйте вимішувати тісто протягом 10 хвилин.
- Додайте промиті та висушені родзинки, подрібнений мигдаль і перемішайте. Сформуйте з тіста кулю, накрийте її рушником і залиште в теплому місці на 2 години, щоб тісто збільшилося в об'ємі.
- Після цього злегка обімніть тісто, розділіть на порції, сформуйте кульки та викладіть у форми, заповнивши їх на третину. Накрийте рушником і дайте тісту піднятися ще 20 хвилин.
- Змастіть паски збитим яйцем і випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці до золотистого кольору. Час випікання залежить від розміру форм і становить від 45 до 60 хвилин. Дайте паскам охолонути та вийміть з форм.
- Для глазурі змішайте цукрову пудру з яєчним білком і добре розітріть виделкою. Додайте лимонний сік і перемішайте.
- Покрийте паски глазур'ю та за бажанням прикрасьте.
Смачного!
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