Раніше їх продавали по 100 на день: "базарні" пиріжки з яйцем та зеленню

Ці пиріжки вам точно захочеться негайно відтворити. Тим паче, що для цього потрібні найпростіші інгредієнти та мінімум зусиль.

Колись ці пиріжки були справжньою зіркою, тому не дивно, що їх розкуповували за лічені хвилини. Улюблена начинка, приготування на пательні – усе, як колись, розповідає 24 Канал з посиланням на "Господинька".

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Рецепт пиріжків з яйцем та зеленню

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 250 грамів кисломолочного сиру;

– 150 грамів сметани;

– 1 чайна ложка солі;

– 0,5 чайної ложки соди;

– 2 яйця;

– 1 столова ложка цукру;

– 400 – 450 грамів борошна;

начинка:

– 6 варених яєць;

– пучок зеленої цибулі;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти для тіста, окрім борошна, і вимішуємо до однорідності. Потім додаємо борошно та замішуємо тісто. Залишаємо на 15 – 20 хвилин. Дрібно нарізаємо яйця та цибулю, змішуємо, солимо та перчимо. Формуємо пиріжки з начинкою. Добре защипніть краї, щоб пиріжки не розвалювалися під час смаження. Смажимо на пательні з олією до золотистого кольору.

Смачного!

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