Когда-то эти пирожки были настоящей звездой, поэтому неудивительно, что их раскупали за считанные минуты. Любимая начинка, приготовления на сковороде – все, как когда-то, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Господинька".
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Рецепт пирожков с яйцом и зеленью
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 250 граммов творога;
– 150 граммов сметаны;
– 1 чайная ложка соли;
– 0,5 чайной ложки соды;
– 2 яйца;
– 1 столовая ложка сахара;
– 400 – 450 граммов муки;
начинка:
– 6 вареных яиц;
– пучок зеленого лука;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты для теста, кроме муки, и вымешиваем до однородности. Затем добавляем муку и замешиваем тесто. Оставляем на 15 – 20 минут.
- Мелко нарезаем яйца и лук, смешиваем, солим и перчим.
- Формируем пирожки с начинкой. Хорошо защипните края, чтобы пирожки не разваливались во время жарки.
- Жарим на сковороде с маслом до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
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