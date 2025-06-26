Колись ці пиріжки були справжньою зіркою, тому не дивно, що їх розкуповували за лічені хвилини. Улюблена начинка, приготування на пательні – усе, як колись, розповідає 24 Канал з посиланням на "Господинька".
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Рецепт пиріжків з яйцем та зеленню
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 250 грамів кисломолочного сиру;
– 150 грамів сметани;
– 1 чайна ложка солі;
– 0,5 чайної ложки соди;
– 2 яйця;
– 1 столова ложка цукру;
– 400 – 450 грамів борошна;
начинка:
– 6 варених яєць;
– пучок зеленої цибулі;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти для тіста, окрім борошна, і вимішуємо до однорідності. Потім додаємо борошно та замішуємо тісто. Залишаємо на 15 – 20 хвилин.
- Дрібно нарізаємо яйця та цибулю, змішуємо, солимо та перчимо.
- Формуємо пиріжки з начинкою. Добре защипніть краї, щоб пиріжки не розвалювалися під час смаження.
- Смажимо на пательні з олією до золотистого кольору.
Смачного!
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