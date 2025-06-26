Колись ці пиріжки були справжньою зіркою, тому не дивно, що їх розкуповували за лічені хвилини. Улюблена начинка, приготування на пательні – усе, як колись, розповідає 24 Канал з посиланням на "Господинька".

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Рецепт пиріжків з яйцем та зеленню

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 250 грамів кисломолочного сиру;

– 150 грамів сметани;

– 1 чайна ложка солі;

– 0,5 чайної ложки соди;

– 2 яйця;

– 1 столова ложка цукру;

– 400 – 450 грамів борошна;

начинка:

– 6 варених яєць;

– пучок зеленої цибулі;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти для тіста, окрім борошна, і вимішуємо до однорідності. Потім додаємо борошно та замішуємо тісто. Залишаємо на 15 – 20 хвилин. Дрібно нарізаємо яйця та цибулю, змішуємо, солимо та перчимо. Формуємо пиріжки з начинкою. Добре защипніть краї, щоб пиріжки не розвалювалися під час смаження. Смажимо на пательні з олією до золотистого кольору.

Смачного!

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