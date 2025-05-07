Для бутербродів чи салатів: плавлений сир за 15 хвилин, який захочеться їсти ложкою

Власні продукти завжди смакують краще, аніж придбані. Тим паче коли йдеться про таку насолоду як плавлений сир!

Приготування плавленого сиру – легкий та веселий процес. Ви можете збагатити його смак грибами, сухим часником або улюбленими спеціями, розповідає 24 Канал з посиланням на ТікТок albik.food. Цікаво Суворі правила та підказки в їжі: що їдять кардинали під час виборів Папи Рецепт плавленого сиру Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 8 Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 2 яйця;

– 100 грамів розтопленого масла;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка соди;

– 1/3 чайної ложки лимонної кислоти;

– 100 грамів сметани (за потреби). Як приготувати плавлений сир: дивіться відео Приготування: Сир, яйця, соду, сіль та лимонну кислоту зʼєднуємо в тарілці та збиваємо блендером до однорідності. Додаємо масло і ще раз збиваємо. Перекладаємо масу в каструлю з товстим дном і прогріваємо на повільному вогні 5 хвилин. Знімаємо з вогню та перебиваємо блендером ще раз. Густину можна регулювати додаванням сметани. Додаємо улюблені додатки і добре перемішуємо. Смачного! "Найкращий друг мʼяса": рецепт ідеального салату до шашлику.