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7 травня, 22:32
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Для бутербродів чи салатів: плавлений сир за 15 хвилин, який захочеться їсти ложкою

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Власні продукти завжди смакують краще, аніж придбані. Тим паче коли йдеться про таку насолоду як плавлений сир!

Приготування плавленого сиру – легкий та веселий процес. Ви можете збагатити його смак грибами, сухим часником або улюбленими спеціями, розповідає 24 Канал з посиланням на ТікТок albik.food.

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Рецепт плавленого сиру 

  • Час: 15 хвилин 
  • Порцій: 8 

Інгредієнти
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 2 яйця;
– 100 грамів розтопленого масла;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка соди;
– 1/3 чайної ложки лимонної кислоти;
– 100 грамів сметани (за потреби). 

Як приготувати плавлений сир: дивіться відео 

Приготування

  1. Сир, яйця, соду, сіль та лимонну кислоту зʼєднуємо в тарілці та збиваємо блендером до однорідності.
  2. Додаємо масло і ще раз збиваємо.
  3. Перекладаємо масу в каструлю з товстим дном і прогріваємо на повільному вогні 5 хвилин.
  4. Знімаємо з вогню та перебиваємо блендером ще раз. Густину можна регулювати додаванням сметани.
  5. Додаємо улюблені додатки і добре перемішуємо.

Смачного!

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