В магазині такий не купите: робимо плавлений сирок для бутербродів

Плавлений сир – чудова основа для смачного бутерброду. Гарні новини: його легко можна зробити самому, удосконаливши смак на свій розсуд.

Улюблена намазка тепер завжди буде у вашому холодильнику. Не бійтеся експериментувати з додатками, щоб знайти досконалий смак, розповідає 24 Канал з посиланням на Feast Delights.

До теми Якість має значення: як перевірити кисломолочний сир – дієві поради, з якими вас не обмануть

Рецепт плавленого сиру

Час : 30 хвилин + 2 години

: 30 хвилин + 2 години Порцій: 10

Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 яйце;

– 100 мілілітрів молока;

– 1/2 чайної ложки солі.

Приготування:

Вийміть кисломолочний сир із холодильника, щоб він став кімнатної температури. Змішайте сир з харчовою содою, залиште на 10 хвилин, щоб вони вступили в реакцію, що забезпечить хороше плавлення продукту. Додайте яйце, м'яке вершкове масло та сіль, ретельно перемішайте до однорідності. Поставте миску з сирною сумішшю на водяну баню. Для цього налийте воду у велику каструлю, закип'ятіть її та зверху помістіть миску з сиром так, щоб її дно не торкалося води. Постійно помішуючи, нагрівайте сирну суміш, поки вона не стане рідкою. Це займе приблизно 10 – 15 хвилин. Коли сир стане гладким та без грудочок, зніміть миску з водяної бані. Додайте молоко невеликими порціями, продовжуючи перемішувати сир. Варіть ще 5 хвилин, поки маса не стане густою і тягучою, схожою на плавлений сир "Янтар". Готовий сир розлийте у форми або скляні контейнери. Дайте плавленому сиру охолонути до кімнатної температури. Поставте у холодильник на 2 – 3 години, щоб він добре застиг.

Смачного!

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