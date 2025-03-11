Він точно не гірший за класику: рецепт пісного плову з сухофруктами

Плов – це страва, від якої не відмовиться ніхто. І піст зовсім не причина від нього відмовлятися.

Пісний плов з сухофруктами – чудова альтернатива знаменитій страві з м'ясом. Солодкуватий присмак страви настільки оригінальний, що вам точно захочеться відчути його знову, інформує 24 Канал з посиланням на "Факти". До теми Смачно, швидко та без зусиль: меню на другий тиждень посту Рецепт плову з сухофруктами Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 150 грамів рису;

– 50 грамів кураги;

– 30 грамів чорносливу;

– 30 грамів родзинок;

– 30 грамів фініків. Приготування: Почніть із ретельного промивання сухофруктів під проточною водою, а потім залийте їх холодною водою і залиште на 1 – 2 години, щоб вони добре набухли. Одночасно замочіть рис у воді на той самий час. Коли настою залишиться, злийте воду з рису, долийте свіжу і готуйте до м'якості. За 5 хвилин до кінця варіння додайте дрібно нарізані сухофрукти, а для додаткової солодкості можна ввести ложку меду. Смачного! Шматком чи перемолоти у фарш: як краще зберігати заморожене м'ясо.