Цей пляцок точно заслуговує на чільне місце на святковому столі. Казковий вигляд і фантастичний смак – усі завжди в захваті від цього смаколика.

Якщо ви шукаєте, чим вразити гостей на свято, то цей пляцок – точно один із фаворитів. Він потішить найкращим поєднанням смаків та ніжністю, інформує 24 Канал з посиланням на портал "Сім'я". Читайте також "Виділяє отруту": чи правда, що мед не можна заливати кип'ятком Рецепт пляцка "Три смаки" Час : 2 години

: 2 години Порцій: 12 Інгредієнти:

тісто:

– 4 жовтки;

– 250 грамів вершкового масла або маргарину;

– 18 грамів розпушувача;

– 240 грамів цукру;

– 3 столові ложки сметани;

– 550 грамів борошна;

макова начинка:

– 200 грамів маку;

– 100 грамів цукру;

– 4 білки;

– 2 столові ложки крохмалю;

– 50 грамів м'якого вершкового масла;

яблучна маса:

– 1 кілограм яблук;

– 1 пакетик желе (аґрус або ківі);

вишнева начинка:

– 800 грамів вишень;

– 1 пакетик вишневого желе;

крем:

– 2 яйця;

– 500 мілілітрів молока;

– 200 грамів цукру;

– 2 столові ложки борошна;

– 2 столові ложки крохмалю;

– 400 грамів масла;

– 1 пакетик ванільного цукру. Приготування: Спочатку розітріть жовтки з цукром до однорідності, потім складіть до них м'який маргарин та сметану, ретельно перемішайте. Після цього додайте просіяне борошно разом із розпушувачем і замісіть м'яке, еластичне тісто. Розділіть його на шість рівних частин і помістіть в прохолодне місце на пів години. Тепер зробіть макову начинку: збийте білки з цукром до стійких піків. Окремо залийте мак окропом, дайте йому набубнявіти, злийте зайву рідину та подрібніть блендером. Складіть подрібнений мак з крохмалем, м'яким маслом та збитими білками, обережно перемішайте. Для формування першого коржа розкачайте одну частину тіста в тонкий пласт, викладіть у підготовлену форму. Рівномірно розподіліть зверху макову начинку і накрийте другим розкатаним пластом тіста, ретельно защипнувши краї. Щоб зробіть другий корж, викладіть тісто у форму, розподіліть по ньому натерті яблука (попередньо відцідивши зайвий сік) і посипте зверху сухим желе. Накрийте ще одним пластом тіста, защипнувши краї. Аналогічно складіть третій корж: викладіть тісто, розподіліть вишні та посипте вишневим желе, зверху накрийте тістом і защипніть краї. Випікайте всі коржі в розігрітій до 170 градсусів духовці протягом 30 – 40 хвилин. Для приготування крему в окремій ємності змішайте яйця з цукром та ванільним цукром, додайте невелику кількість молока. Решту молока поставте на вогонь і доведіть до кипіння. В яєчну суміш додайте борошно та крохмаль, ретельно перемішайте, щоб не було грудочок, і тонкою цівкою влийте гаряче молоко, постійно помішуючи. Перелийте отриману суміш назад у каструлю і варіть на невеликому вогні до загустіння. Зніміть з вогню, накрийте харчовою плівкою в контакт і дайте повністю охолонути. М'яке вершкове масло збийте міксером до пишної маси і поступово, по одній ложці, додавайте охолоджену заварну основу, продовжуючи збивати до однорідного крему. Складіть пляцок: викладіть корж з вишнями, змастіть його кремом, зверху покладіть корж з маком, знову змастіть кремом і накрийте коржем з яблуками. За бажанням, верх пляцка можна покрити шоколадною глазур'ю. Смачного! Рис буде білим і розсипчастим: використовуємо секретний інгредієнт.