Найкращий десерт на Зелені свята: як приготувати знаменитий пляцок "Лісовий мох"

Святкове застілля повинно бути яскравим, а завершувати його потрібно смачним та яскравим пляцком. "Лісовий мох" – ідеальна опція для цього завдання, розповідає 24 Канал. Це найкращий вибір для святкування Зелених свят.

Цікаво Скільки б не зробили – все одно буде мало: рецепт улюблених оладок з кабачків на кожен день

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 220 грамів цукру;

– 2 чайні ложки ванільного цукру;

– 220 мілілітрів соняшникової олії;

– 350 грамів пшеничного борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 250 грамів шпинату або 450 грамів замороженого;

– 500 мілілітрів вершків 30%;

– 125 грамів маскарпоне;

– 3 столові ложки цукрової пудри;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 2 упаковки крему фікс;

– 1 гранат.

Приготування:

Якщо використовуєте заморожений шпинат – дайте йому розтанути та добре відіжміть зайву рідину. Свіжий шпинат подрібніть у блендері разом із кількома ложками рослинної олії до однорідної маси.

У глибокій мисці збийте яйця разом із цукром та ванільним цукром до пухкої, світлої піни.

В окремому посуді просійте борошно разом із цукровою пудрою. По черзі додавайте до яєчної маси спочатку олію, потім сухі інгредієнти. Добре перемішуйте після кожного додавання.

В самому кінці введіть підготовлений шпинат і ретельно перемішайте тісто до однорідності.

Підготуйте круглу форму: дно застеліть пергаментом. Вилийте тісто у форму та поставте в попередньо розігріту духовку. Випікайте при 180 градусах (режим — нижній нагрів) близько 50 хвилин, або до "сухої палички".

Остиглий бісквіт повністю охолодіть, потім розріжте на три пласти. Верхній, зазвичай тонший, подрібніть руками або натріть у миску – він стане прикрасою.

Збийте вершки з цукром до густоти. Додайте маскарпоне та ароматизатор (наприклад, ванільний екстракт), ще раз коротко збийте до однорідної маси.

Перший корж змастіть половиною крему й рівномірно розподіліть. Накрийте другим пластом, зверху нанесіть залишки крему. Верхівку пляцка посипте подрібненим бісквітом і прикрасьте зернами граната.