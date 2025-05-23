Їх готують цілими лотками: знамениті полтавські пиріжки з картоплею та мʼясом
- Знамениті пиріжки з картоплею та м’ясом є частиною полтавської кухні.
- Вони легкі у приготуванні та неабияк потішать вас смаком.
Страви полтавської кухні – це завжди особливий кулінарний досвід. А ці пиріжки ви точно запишете у свою книгу рецептів та намагатиметеся відтворювати їх якомога частіше.
Цей смаколик родом із Полтавщини приємно потішить будь-яку господиню. У ньому поєднуються прості інгредієнти та кулінарний геній українців, які здатні створити шедевральну страву з чого завгодно, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
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Рецепт полтавських пиріжків
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 25 – 30 пиріжків
Інгредієнти:
тісто:
– 850 грамів вареної картоплі;
– 1 яйце;
– сіль та перець до смаку;
– 100 грамів борошна;
начинка:
– 750 грамів вареної свинини;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 смажена цибуля;
– бульйон;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- З вареної картоплі робимо пюре, додаємо всі інгредієнти для тіста і добре вимішуємо.
- Формуємо 25 – 30 кульок і накриваємо харчовою плівкою.
- Мʼясо варимо і перекручуємо з цибулею через мʼясорубку. Солимо, перчимо, додаємо бульйон і добре перемішуємо.
- Кульки розкачуємо, викладаємо начинку та защіплюємо краї.
- Смажимо пиріжки до золотистої скоринки з обох боків.
Смачного!
Все улюблене в одній тарілці: рецепт салату, в який ви закохаєтесь.