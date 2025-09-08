Підкорює з ложки навіть гурманів: святковий "Столичний" салат з елементарних інгредієнтів
- "Столичний" салат здатен вразити навіть вибагливих гостей.
- Інгредієнти для нього такі елементарні, що його можна готувати хоч кожного дня.
Салат – це завжди свято, навіть якщо йдеться про буденну трапезу. Принаймні, з цим рецептом ефект буде саме таким.
Деякі салати дають можливість поставити на стіл справжній шедевр, хоча на його виконання пішли лічені хвилини. Зараз у господинь популярний салат "Столичний" – він саме підпадає під цю категорію, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
Важливо!
У рецепті використана варена ковбаса, але ви можете обрати іншу на власний розсуд.
Як приготувати салат "Столичний"?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 варені яйця;
– 200 грамів вареної ковбаси;
– 3 свіжі огірки;
– 100 грамів твердого сиру;
заправка:
– 2 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– по пів чайної ложки солі та перцю;
– зелень до смаку.
Приготування:
- Відварені яйця нарізаємо невеликими шматочками. Ковбасу ріжемо соломкою.
- Свіжі огірки також нарізаємо соломкою, а твердий сир натираємо на тертці.
- Для соусу змішуємо сметану, майонез, гірчицю, подрібнений часник, додаємо зелень, трохи солі та чорного перцю. Перемішуємо до однорідності.
- Заправляємо салат соусом і ще раз добре перемішуємо.
- Страва виходить ніжна та поживна, чудово смакує і в будні, і на святковому столі.
Смачного!
Чим замінити майонез
- Відома кулінарна блогерка запропонувала одразу кілька варіантів, якими можна замінити майонез у салаті.
- Ці заправки не лише смачні, а додадуть страві користі.