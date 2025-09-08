Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Підкорює з ложки навіть гурманів: святковий "Столичний" салат з елементарних інгредієнтів
8 вересня, 06:06
2

Підкорює з ложки навіть гурманів: святковий "Столичний" салат з елементарних інгредієнтів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • "Столичний" салат здатен вразити навіть вибагливих гостей.
  • Інгредієнти для нього такі елементарні, що його можна готувати хоч кожного дня. 

Салат – це завжди свято, навіть якщо йдеться про буденну трапезу. Принаймні, з цим рецептом ефект буде саме таким.

Деякі салати дають можливість поставити на стіл справжній шедевр, хоча на його виконання пішли лічені хвилини. Зараз у господинь популярний салат "Столичний" – він саме підпадає під цю категорію, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке"

Читайте також Користь, смак та антиоксиданти: яка олія найкраще підходить для салату

 

Важливо!

 

У рецепті використана варена ковбаса, але ви можете обрати іншу на власний розсуд. 

Як приготувати салат "Столичний"? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 3 варені яйця;
– 200 грамів вареної ковбаси;
– 3 свіжі огірки;
– 100 грамів твердого сиру;
заправка: 
– 2 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– по пів чайної ложки солі та перцю;
– зелень до смаку. 

Приготування

  1. Відварені яйця нарізаємо невеликими шматочками. Ковбасу ріжемо соломкою.
  2. Свіжі огірки також нарізаємо соломкою, а твердий сир натираємо на тертці.
  3. Для соусу змішуємо сметану, майонез, гірчицю, подрібнений часник, додаємо зелень, трохи солі та чорного перцю. Перемішуємо до однорідності.
  4. Заправляємо салат соусом і ще раз добре перемішуємо.
  5. Страва виходить ніжна та поживна, чудово смакує і в будні, і на святковому столі.

Смачного!

Чим замінити майонез 

  • Відома кулінарна блогерка запропонувала одразу кілька варіантів, якими можна замінити майонез у салаті.
  • Ці заправки не лише смачні, а додадуть страві користі. 