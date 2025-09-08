Деякі салати дають можливість поставити на стіл справжній шедевр, хоча на його виконання пішли лічені хвилини. Зараз у господинь популярний салат "Столичний" – він саме підпадає під цю категорію, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

Важливо! У рецепті використана варена ковбаса, але ви можете обрати іншу на власний розсуд.

Як приготувати салат "Столичний"?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 варені яйця;

– 200 грамів вареної ковбаси;

– 3 свіжі огірки;

– 100 грамів твердого сиру;

заправка:

– 2 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– по пів чайної ложки солі та перцю;

– зелень до смаку.

Приготування:

Відварені яйця нарізаємо невеликими шматочками. Ковбасу ріжемо соломкою. Свіжі огірки також нарізаємо соломкою, а твердий сир натираємо на тертці. Для соусу змішуємо сметану, майонез, гірчицю, подрібнений часник, додаємо зелень, трохи солі та чорного перцю. Перемішуємо до однорідності. Заправляємо салат соусом і ще раз добре перемішуємо. Страва виходить ніжна та поживна, чудово смакує і в будні, і на святковому столі.

Смачного!

