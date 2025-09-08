Некоторые салаты дают возможность поставить на стол настоящий шедевр, хотя на его выполнение ушли считанные минуты. Сейчас у хозяек популярный салат "Столичный" – он как раз подпадает под эту категорию, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

Важно!

В рецепте использована вареная колбаса, но вы можете выбрать другую по своему усмотрению.

Как приготовить салат "Столичный"?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 вареных яйца;

– 200 граммов вареной колбасы;

– 3 свежих огурца;

– 100 граммов твердого сыра;

заправка:

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 чайная ложка горчицы;

– по пол чайной ложки соли и перца;

– зелень по вкусу.

Приготовление:

Отваренные яйца нарезаем небольшими кусочками. Колбасу режем соломкой. Свежие огурцы также нарезаем соломкой, а твердый сыр натираем на терке. Для соуса смешиваем сметану, майонез, горчицу, измельченный чеснок, добавляем зелень, немного соли и черного перца. Перемешиваем до однородности. Заправляем салат соусом и еще раз хорошо перемешиваем. Блюдо получается нежное и питательное, прекрасно подходит и в будни, и на праздничном столе.

Приятного аппетита!

