Покоряет с ложки даже гурманов: праздничный "Столичный" салат из элементарных ингредиентов
- "Столичный" салат способен поразить даже требовательных гостей.
- Ингредиенты для него такие элементарные, что его можно готовить хоть каждый день.
Салат – это всегда праздник, даже если речь идет о будничной трапезе. По крайней мере, с этим рецептом эффект будет именно таким.
Некоторые салаты дают возможность поставить на стол настоящий шедевр, хотя на его выполнение ушли считанные минуты. Сейчас у хозяек популярный салат "Столичный" – он как раз подпадает под эту категорию, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
Важно!
В рецепте использована вареная колбаса, но вы можете выбрать другую по своему усмотрению.
Как приготовить салат "Столичный"?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 вареных яйца;
– 200 граммов вареной колбасы;
– 3 свежих огурца;
– 100 граммов твердого сыра;
заправка:
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 чайная ложка горчицы;
– по пол чайной ложки соли и перца;
– зелень по вкусу.
Приготовление:
- Отваренные яйца нарезаем небольшими кусочками. Колбасу режем соломкой.
- Свежие огурцы также нарезаем соломкой, а твердый сыр натираем на терке.
- Для соуса смешиваем сметану, майонез, горчицу, измельченный чеснок, добавляем зелень, немного соли и черного перца. Перемешиваем до однородности.
- Заправляем салат соусом и еще раз хорошо перемешиваем.
- Блюдо получается нежное и питательное, прекрасно подходит и в будни, и на праздничном столе.
Приятного аппетита!
Чем заменить майонез
- Известная кулинарная блогерша предложила сразу несколько вариантов, которыми можно заменить майонез в салате.
- Эти заправки не только вкусные, а придадут блюду пользы.