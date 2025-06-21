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21 червня, 21:05
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Тануть в роті і закохують з першого шматочка: готуємо медові реберця з Ектором

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ектор ділиться рецептом соковитих реберець в гірчично-медовому соусі, які можна приготувати для пікніка.
  • Основні інгредієнти включають кілограм реберець, діжонську гірчицю, мед, соєвий соус та інші спеції.

Соковиті реберця стануть ідеальним доповненням будь-якого пікніка. І Готувати їх найкраще із знаменитим шефом!

Соковиті реберця в гірчично-медовому соусі – це справжній дотик до насолоди, яку ви не забудете ніколи. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом улюбленого Ектора, яким він поділився у своєму інстаграмі

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Рецепт реберець 

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– кілограм реберець;
– сіль та перець до смаку;
соус до гриля:
– 2 столові ложки часникового порошку;
– 1 столова ложка солодкої паприки;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці;
– 1 столова ложка яблучного оцту;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
соус для подачі: 
– 2 столові ложки діжонської гірчиці;
– 4 столові ложки меду;
– 30 мілілітрів соєвого соусу. 

Приготування

  1. Змішуємо всі інгредієнти для маринаду. 
  2. Ребра викладаємо на фольгу та змащуємо маринадом. 
  3. Готуємо ребра на грилі.
  4. Змішуємо інгредієнти для гірчично-медового соусу, змащуємо ребра. 
  5. Після того, я вони приготуються, акуратно виймаємо кісточки. 
  6. Подаємо до столу з овочами. 

Смачного!

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