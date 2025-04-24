Вишуканість за 5 хвилин: простий салат з авокадо на кожен день
Коли на вулиці стає тепло, на перші ролі виходять страви, які окрім ситості дарують легкість та свіжість. Салат з авокадо – це та опція, яка точно входить в цей перелік.
Авокадо та яйця – ідеальне поєднання, коли потрібно хочеться подати до столу щось смачне та легке. Додаємо огірок та елементарну заправку – і справу зроблено, розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel.
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Рецепт салату з авокадо
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 5 яєць;
– 1 авокадо;
– 1 свіжий зелений огірок;
– кілька крапель лимонного соку;
соус:
– 2 столові ложки грецького йогурту;
– 1 столова ложка майонезу;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Змішайте грецький йогурт із майонезом і додайте подрібнений часник. Посоліть, поперчіть до смаку і відставте соус у бік, щоб він трохи настоявся.
- Яйця відваріть вкруту, охолодіть, почистіть і поріжте на дрібні шматочки.
- Огірок також подрібніть кубиками.
- Авокадо розріжте навпіл, видаліть кістку, вийміть м’якоть ложкою та наріжте її. Щоб авокадо не потемнів, скропіть його свіжим лимонним соком.
- З’єднайте всі компоненти в глибокій мисці, додайте раніше приготовлений соус і все гарно перемішайте.
- Цей салат найкраще смакує відразу після приготування — подавайте його як самостійну страву або разом із хрустким хлібом.
Смачного!
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