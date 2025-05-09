Салати – це не просто чудове доповнення до трапези, а й чудовий перекус, коли довго щось готувати немає натхнення. А з цим рецептом ви полюбите салати ще більше!

Забудьте про варіння та інші тривалі приготування – цей салат потребує лише нарізки та змішування інгредієнтів. А спробувати його дивовижний смак 24 Канал пропонує з рецептом порталу "Смачненьке".

До речі Поспішаємо, поки сезон: найкращий весняний салат з редисом та зеленню

Рецепт салату "Карусель"

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 150 грамів шинки;

– 100 грамів сиру;

– 2 помідори;

– сухарики до смаку;

– зубчик часнику;

для майонезу:

– 150 мілілітрів олії;

– 1 яйце;

– по чайній ложці соку лимона та гірчиці;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Усі інгредієнти нарізаємо кубиками та змішуємо в мисці. Натираємо сир і додаємо сухарики. Усі інгредієнти для майонезу змішуємо за допомогою блендера до однорідності. Заправляємо салат і добре перемішуємо.

Смачного!

Як морозиво пломбір, але без калорій: рецепт ніжного і повітряного десерту.