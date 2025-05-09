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9 травня, 06:02
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Без варіння та інших клопотів: рецепт салату "Карусель" – шедевр за кілька хвилин

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Салати – це не просто чудове доповнення до трапези, а й чудовий перекус, коли довго щось готувати немає натхнення. А з цим рецептом ви полюбите салати ще більше!

Забудьте про варіння та інші тривалі приготування – цей салат потребує лише нарізки та змішування інгредієнтів. А спробувати його дивовижний смак 24 Канал пропонує з рецептом порталу "Смачненьке".

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Рецепт салату "Карусель"

  • Час: 15 хвилин 
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 150 грамів шинки;
– 100 грамів сиру;
– 2 помідори;
– сухарики до смаку;
– зубчик часнику;
для майонезу: 
– 150 мілілітрів олії;
– 1 яйце;
– по чайній ложці соку лимона та гірчиці;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Усі інгредієнти нарізаємо кубиками та змішуємо в мисці. 
  2. Натираємо сир і додаємо сухарики.
  3. Усі інгредієнти для майонезу змішуємо за допомогою блендера до однорідності. 
  4. Заправляємо салат і добре перемішуємо.

Смачного!

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