Рецепт, який точно варто зберегти: соковитий шашлик зі свинини – зʼїдають до останнього шматочка
- Рецепт шашлику зі свинини включає свинячий ошийок, цибулю, помідори, часник, сіль, цукор, чорний перець, паприку, коріандр і газовану воду.
- Рекомендується використовувати саме ошийок, щоб шашлик був максимально соковитим.
Соковитий шашлик у колі рідних – це найкраще, що може трапитися на вікенд. А щоб враження були максимально позитивними, мʼясо повинно бути особливо смачним.
Свинина – найпопулярніше мʼясо для шашлику. Найкраще обирати шию, тоді страва вийде не просто смачною, а й дуже соковитою. 24 Канал радить зберегти рецепт шашлику з інстаграму o_gorodnik.
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Рецепт шашлику зі свинини
- Час: 40 хвилин + маринування
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинячого ошийка;
– 500 грамів цибулі;
– 300 грамів помідорів;
– 1 зубчик часнику;
– 50 грамів солі;
– 25 грамів цукру;
– 1/2 чайної ложки меленого чорного перцю;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 0,5 літра газованої води.
Приготування:
М’ясо очистіть від плівок і зайвого жиру, наріжте шматочками по 40 – 50 грамів.
Цибулю натріть руками з додаванням солі та цукру – вона має пустити сік.
Змішайте м’ясо з цибулею, додайте нарізані помідори, улюблені спеції й залийте мінеральною водою. Добре перемішайте все разом, злегка подавивши томати, щоб вони віддали сік.
Накрийте тарілкою або кришкою так, щоб мʼясо було повністю занурене в маринад.
Залиште маринуватись на 3 години або на всю ніч у холодильнику.
Посмажте на вогні до готовності.
Смачного!
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