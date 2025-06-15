Соковитий шашлик у колі рідних – це найкраще, що може трапитися на вікенд. А щоб враження були максимально позитивними, мʼясо повинно бути особливо смачним.

Свинина – найпопулярніше мʼясо для шашлику. Найкраще обирати шию, тоді страва вийде не просто смачною, а й дуже соковитою. 24 Канал радить зберегти рецепт шашлику з інстаграму o_gorodnik. Не пропустіть 2 яйця і 3 картоплі: "деруни з ковбасою", які захочеться готувати щодня Рецепт шашлику зі свинини Час : 40 хвилин + маринування

: 40 хвилин + маринування Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячого ошийка;

– 500 грамів цибулі;

– 300 грамів помідорів;

– 1 зубчик часнику;

– 50 грамів солі;

– 25 грамів цукру;

– 1/2 чайної ложки меленого чорного перцю;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 0,5 літра газованої води. Приготування: М’ясо очистіть від плівок і зайвого жиру, наріжте шматочками по 40 – 50 грамів. Цибулю натріть руками з додаванням солі та цукру – вона має пустити сік. Змішайте м’ясо з цибулею, додайте нарізані помідори, улюблені спеції й залийте мінеральною водою. Добре перемішайте все разом, злегка подавивши томати, щоб вони віддали сік. Накрийте тарілкою або кришкою так, щоб мʼясо було повністю занурене в маринад. Залиште маринуватись на 3 години або на всю ніч у холодильнику. Посмажте на вогні до готовності. Смачного! Ідеальний десерт: ніжний торт з 500 грамів полуниці.